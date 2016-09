Uutinen

Kolumni: Avustava perheenjäsen Yleensä äidit palaavat hetkeksi kotiin lasten aloittaessa koulunkäynnin. Tällaiset hitaammin kypsyvät ymmärtävät siirtyä sivuraiteelle vasta jälkikasvun lähtiessä lukioon. Kyse ei ole halusta levittää pullan tuoksua keittiössä, vaan silkasta välttämättömyyden pakosta. Paljon mainostetut yhteiskunnan turvaverkot ovat näet riekaleina. Poliitikoille työmarkkinoilta vetäytyvä keski-ikäinen nainen on varmasti kauhistus, mutta itse ovat päättäjät soppansa keittäneet. Ennennäkemättömän vauraassa Suomessa haja-asutusalueiden julkinen liikenne on ajettu niin alas, etteivät nuoret pääse kouluun. Sosiaalipolitiikka puolestaan on hoidettu siihen malliin, että vanhukset yrittävät kaikin keinoin välttää joutumista niin sanottujen palvelujen piiriin. Moni kaltaiseni vuorotteluvapaalainen puhuu aivan muusta kuin lepäämisestä. Jos lähipiirissä on huolia, kiireitä ja sairauksia, niin kukapa muu vääntäisi asiat takaisin jengoilleen kuin oma äiti tai tytär? Yhteiskunta ei ole ikinä ymmärtänyt naisten kotona tekemää työtä. On paljon arvostetumpaa hoitaa vieraita lapsia ja vanhuksia palkkatöissä, kun pitää omaa kotipesää kunnossa. Kuvaava termi oli pienviljelijöiden puolisoista 1970-luvulla käytetty määritelmä avustava perheenjäsen. Rankkaa ja vastuullista työtä tehneitten ihmisten panos yhteiskunnalle mitätöitiin sekä juhlapuheitten tasolla että konkreettisesti kansaneläkkeessä. Nyt pikkulasten äidit halutaan saada mahdollisimman pian takaisin tuottavaan työhön. Kotiäitejä pidetään yhteiskunnan loisina ja jopa vaarana pienokaisten kehitykselle. Sitten sopiikin ihmetellä alhaisia syntyvyyslukuja. Jos äidit saisivat päättää, osa-aikatyö olisi ollut realistinen vaihtoehto jo pitkän aikaa. Hoitovapaita myönnettäisiin moniin erilaisiin tarpeisiin, ja jousto olisi enemmän sääntö kuin poikkeus. Ennen kaikkea asioita tarkasteltaisiin kokonaishyödyn näkökulmasta. Maalaisjärkeään hoitovapailla kasvattaneet äidit sattuvat tietämään, että se on ylivoimaisesti edullisin ja laadukkain vaihtoehto. Anne Kokkonen Kirjoittaja on uutistoimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/09/16/Kolumni%3A%20Avustava%20perheenj%C3%A4sen/2016221271327/68