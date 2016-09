Uutinen

Kolumni: Todelliset hottikset — Andrei ja Natasha Jotkut asiat olivat ennen paremmin. Parasta ennen vanhaan oli se, ettei ollut Hottiksia, Paratiisihotelleja ja muita parinvaihtoviikko-ohjelmia. En haikaile aikaa, jolloin jännittävin ohjelma televisiossa oli Uralin metsätyypit — ja metsätyypeillä tässä tarkoitetaan seka- ja havumetsää eikä niitä metsuriseksuaaleja, jotka ajelevat tundralla isoilla rekoilla peilikirkkaalla jäällä ja samaan aikaan remontoivat toisella kädellä kodittomaksi jääneelle jalattomalle orvolle hylätystä ladosta uuden kodin. Mutta joku roti sentään. Muistan joskus puolustaneeni Big Brotheria (vaikken sitä katsonut) ja vetänyt pöytään argumentin, että viihdettä on aina parjattu. Tapio Rautavaaran ja Esa Pakarisen viihdytyskiertueita katsottiin aikoinaan nenän vartta pitkin, ja nykyaikana pitää haukkua Big Brotheria, jos haluaa antaa itsestään älykkään vaikutelman. En puolustaisi hottisohjelmia. Toki ymmärrän lajityypin vetovoiman: niitä katsoessaan voi taivastella toisten tyhmyyttä ja nähdä kaikenlaista saastaa turvallisen välimatkan päästä. BBC:n epookkisarjan Sota ja rauha kolmannessa jaksossa Andrei hakee Natashaa tanssiin, jonka pyörteissä he uppoutuvat toisiinsa. Rakastumisen voi paitsi nähdä myös kuulla ja tuntea. Hottis-tansseissa tärkeää on, että se imitoi mahdollisimman irvokkaasti sänkypolkkaa eikä tanssiparia saa koskettaa kuin sukupuolielinten tai tissien kohdalta. Andrei ja Natasha koskettavat toisiaan keveästi paritanssiotteella, ja silti kohtauksessa on enemmän intohimoa, tunnetta ja erotiikkaa kuin kaiken maailman paratiisihotelleissa koskaan. Ei tarvitse tuntea myötähäpeää, sillä kahden ihmisen kohtaaminen on aina kaunista katsoa. Hottiksissa ei kohtaa kaksi ihmistä vaan kaksi tai useampi lihakimpaletta. Eivätkä nekään oikeasti kohtaa, esittävät vain. Kirjoittaja on toimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

