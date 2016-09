Uutinen

Kolumni: Oodi kiekolle Jääkiekon World Cupin avausottelussa sunnuntaiyönä Team Europe voitti Yhdysvallat näyttävällä pelillä 3–0. Euroopan yhdistelmäjoukkueen 23 pelaajaa tulevat kahdeksasta maasta. Eniten joukkueessa on saksalaisia ja slovakialaisia, molempia kuusi. Joukkuetta valmentaa saksalainen Ralph Krueger. Kapteeni on slovenialainen Anze Kopitar. Team Europen mahdollisuuksia ei pidetty ennen turnausta kummoisina. Yksi epäilyn aiheista oli, kenelle monikansallinen tiimi turnauksessa pelaa. Onko sydäntä? Löytyykö identiteetti? Vedonlyöntitoimistot asettivat joukkueen ynnämuut-sijoille, reilusti muun muassa Yhdysvaltojen taakse. Pari päivää ennen Toronton World Cupin alkua Euroopan unionin ykköskenttä kokoontui EU-kokoukseen 7 000 kilometrin päässä Bratislavassa. Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti ennen kokousta unionin olevan yksinkertaisesti kriisissä. Kokouksen jälkeen Italian pääministeri Matteo Renzi ei suostunut yhteiseen tiedotustilaisuuteen Merkelin ja Ranskan presidentin Francois Hollanden kanssa. Renzi arvosteli kokouksen aikaansaannoksia ja sanoi olevansa tyytymätön maahanmuutto- ja kasvulinjauksiin. Reilu vuorokausi kokouksen jälkeen Toronton Air Canada Centressä ranskalainen Pierre-Edouard Bellemare vei joukkueensa 3–0 johtoon. Maalin syöttivät tanskalainen Jannik Hansen ja saksalainen Christian Ehrhoff. Joukkueen kolmesta maalista merkittiin tehopisteitä kuuden eri maan pelaajille. Yhdysvaltojen valmentaja John Tortorella jylisi turnauksen alla hyllyttävänsä jokaisen joukkueensa pelaajan, joka ei nouse seisomaan ennen ottelua soitettavan kansallislaulun ajaksi. Team Europella ei ole kansallislaulua. Joukkueen pelaajat sanoivat, että jokin kompromissikappale tuntuisi keinotekoiselta. Beethovenilta lainattu Oodi ilolle on Euroopan unionin virallinen hymni. Kappaleen on tarkoitus korostaa jäsenmaiden jakamia arvoja ja maiden välistä yhteisöllisyyttä. Parhaiten hymni pääsisi oikeuksiinsa Air Canada Centressä. Siellä Euroopan arvot ja yhteisöllisyys voivat hyvin. Joonas Heinonen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

