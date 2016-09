Uutinen

Kolumni: Panta valvoo Hankin äskettäin vapaaehtoisesti henkilökohtaisen valvontapannan. Se muistuttaa erehdyttävästi kaikkea valvovaa isoaveljeä. Aktiivisuuspanta laskee päivällä kuluttamani kalorit ja kävelemäni askeleet. Jos askelmäärä uhkaa jäädä vajaaksi asettamastani tavoitteesta, panta käskee heittämään tikkaa, kävelemään tai juoksemaan. Tanssiakin saa. Panta on napakka. Jos homma meinaa mennä lekkeriksi, se lätkäisee passiivisuusleiman. Eihän sellaista kukaan halua. Kun päivän tavoite on plakkarissa, näytöllä vilkkuu palloja. Mahtavaa. Olet saavuttanut päivän tavoitteen. Yöllä se valvoo untani ja unen laatua. Kokeilin pantaa ensimmäisen kerran metsästysreissulla. Ajattelin päivittäisen tavoitteen täyttyvän kevyesti, koska yleensä kilometrejä kertyy maastossa kuin itsestään. Vaan kuinkas kävi. Panta sekosi laskuissa. Soisilla alueilla liikuttaessa se ei antanut läheskään oikeaa kuvaa, koska onhan siellä liikkuminen huomattavasti raskaampaa kuin tasamaalla kulkeminen. Mietin, miten panta laskee kulutuksen hevosen selässä. Siinähän käsien pitäisi olla paikoillaan ja hevosen hoitaa liikkuminen. Tunnin ratsastuksesta askeleita kertyi mukavasti. Tuntuvasti aktiivisempi olin kuitenkin, kun talutin hevosta kävelemällä puoli tuntia. En luota pannan laskutapaan. Rannekkeen tekniikka perustuu liiketunnistuksella toimivaan kiihtyvyysanturiin. Askeleita kertyy, vaikka ei liikkuisi metriäkään eteenpäin. Se laskee esimerkiksi kassatyöntekijän kädenheilautukset päivässä askeliksi, vaikka ei olisi lähtenyt työpisteeltä kertaakaan. Hyvää värkissä on se, että tulee väkisinkin liikuttua. Samalla se antaa hieman osviittaa siitä, kuinka paljon istumatyöläisen tulisi vielä työpäivän päätteeksi liikkua. Onneksi se ei kuitenkaan ole vielä oppinut puhumaan. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

