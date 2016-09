Uutinen

Kolumni: Taide on tekijän tassuissa Tiedättekö kuka on tällä hetkellä yksi Suomen myydyimmistä kuvataiteilijoista? Tämän taiteilijan Odottelen ystävääni -teoksen vedoksia myytiin ensimmäisen viikon aikana vajaat parisataa kappaletta, ja tällä hetkellä toimitusajat ovat useita viikkoja suuren kysynnän vuoksi. Luku on vaikuttava, sillä keskimäärin suomalainen taiteilija saattaa myydä muutaman kymmenen vedosta. Odottelen ystävääni on kollaasimainen teos, jossa on käytetty maalaukseen omaa kehoa ja useita värejä. Tämä taiteilija painaa myös useita satoja kiloja, tykkää nukkua talvella pitkät nokoset ja innostuu suomalaisista marjoista. Niin, Kuusamon suurpetokeskuksen Juuso-karhu on myynnillä mitattuna juuri nyt yksi Suomen menestyneimmistä kuvataiteilijoista. Mitä taiteilija sitten taiteestaan saa? Uudet uima-altaat suurpetokeskuksen karhuaitaukseen. Taiteesta saatavat tulot menevät lyhentämättömänä karhujen olojen parantamiseen. Juuso-karhun taideteoksien myynti alkoi jo kesällä 2015. Tuolloin taidetta myytiin yli 8 000 euron arvosta. Kuluvan kesän potti on varmasti parempi, sillä Aamulehden uutisten mukaan taiteilijakarhun teokset ovat herättäneet huomiota myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Vedoksia tekevällä tamperelaispajalla onkin työtä viikoiksi eteenpäin Juuso-tilauksia täyttäessä. Karhutaiteesta on tullut pienimuotoinen ilmiö. Monet ostavat vedoksia lahjoiksi tai sitten omaa arkea ilostuttamaan. Samalla se on saanut myös kriitikoita. Ainakin yksi taiteilija on julkisesti kritisoinut Juuson tekemää taidetta videolla, jossa taiteilija pyörii uimapuku päällä levyillä, joihin on levitetty maalia. Tarkoitus oli kuulemma tuoda huomiota oikeille taiteilijoille. Samanaikaisesti Juuson taulut vetoavat ihmisiin ja saavat kuulemma aikuisetkin miehet herkistymään. Eikö se juuri ole taiteen tehtävä, herättää tunteita? Tällä mittarilla Juuson oikea taiteilija. Niko Kaartinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/09/21/Kolumni%3A%20Taide%20on%20tekij%C3%A4n%20tassuissa/2016221288558/68