Kolumni: Salasanajumppaa Aivoja pitää huoltaa ja rasittaa, neuvotaan. Mutta miksi muistijumpaksi tarjotaan aina ristisanojen ratkomista? Se kun ei ole koskaan kietonut pauloihinsa eikä tuntunut omalta harrastukselta. Ajaisiko salasanajumppa saman asian? Tein arkiaamun ratoksi salasanainventaarion. Pärjään töissä alle kymmenellä käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmällä, niistä valtaosa löytyy päästä tai jostain lihasmuistista. Pari kolme pitää luntata. Vapaa-aikana on enemmän muisteltavaa. Päästä löytyy varmuudella käyttäjätunnukset ja salasanat ainakin kymmeneen eri palveluun. Paikasta nimeltä jemma löytyvät loput: muistiinpanot noin kahdestakymmenestäviidestä eri käyttäjätunnus- ja salasanaparista. (Kunhan vain muistan, mihin palveluihin olen jo kirjautunut.) Onneksi nykypäivänä on ihan nettiasiantuntijoiltakin lupa tallentaa salasanat jonnekin, kukaan ei ole enää aikoihin kehdannut puhua pelkän muistamisen puolesta. Paitsi, että kun oikein tarkasti muistelen, niin huolella talletettujen salasanojen lisäksi muutaman viimeisimmän käyttöön ottamani palvelun salasanat eivät vielä ole päätyneet omaan jemmaansa, vaan löytyvät lehtiön kulmasta, vuosikalenterin kätköistä, post it -lapulta, parin tärkeän kirjepostin välistä, terveyspapereiden ja reseptien lomasta... Ja käsi sydämellä, onko salasanojen joukossa liian helppoja? On. Onko kaikissa palveluissa oma salasanansa? Ei. Ei vaikka sähköpostiarkistossa on muistona palveluntarjoajan viesti, jossa kerrotaan, että käyttäjätilini salasana on hakkereiden vierailun jälkeen jäädytetty. Inventaarion jälkeen lienee vuorossa salasanaremontti. Mutta millä minä sitten jumppaan, kun kymmenet kirjain-numero-erikoismerkkiyhdistelmät muuttuvat mahdottomaksi työmaaksi tai joku salasanojen hallintaohjelma tekee muistamisesta tarpeetonta? Onko pakko opetella rakastamaan ristikoita? Ehkä opettelen uudelleen kavereiden puhelinnumerot. Ja siinä samalla omatkin. Kirsi Mäkinen Kirjoittaja on tuottaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

