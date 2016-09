Uutinen

Kolumni: Puhutaan tuntemattomille Istuin muutamia vuosia sitten Pariisin metrossa ja tarkkailin ihmisiä. Jokainen möllötti omalla paikallaan naama peruslukemilla, vältti katsekontaktia ja näpelöi kännykkäänsä. Olen havainnut saman muissakin Euroopan suurkaupungeissa. Suomalaiset eivät siis ole ainoita jurottajia julkisissa kulkuvälineissä. David Blackwell teki vastaavan huomion Lontoon metrossa muutamia vuosia sitten ja kyllästyi. Brittitaiteilija aloitti kampanjan, jotta ventovieraat puhuisivat toisilleen. Nyt Blackwell haluaa levittää sanomaa myös muihin maihin. Kampanjaan kuuluu rintamerkki, johon on painettu teksti ”I talk to strangers” (Puhun tuntemattomille). Blackwellin mukaan merkit on myyty loppuun verkkokaupasta, mutta hän kehottaa ihmisiä askartelemaan sellaisen itse. Rintaan kiinnitetty viesti kertoo muille, että tuntematonkin voi ryhtyä juttusille tuon tyypin kanssa. Taiteilijan mielestä puhuminen kannattaa: ventovieraan kohtaaminen antaa elämyksiä arkeen. Suomalainen tarvitsee jonkin yhdistävän tekijän, jotta uskaltaa — tai ylipäätään haluaa — puhua tuntemattomille. Sellaisia ovat muun muassa yllättävä sääilmiö, Pokémon Go -peli, aletuotteen loppuminen kaupasta tai onnettomuus. Viime viikonloppuna huomasin, että myös luonto yhdistää ihmisiä. Lähes kaikki Repoveden poluilla vastaan tulleista ulkoilijoista katsoi suoraan silmiin, hymyili ja tervehti. Ehkä kapea väylä pakotti ihmiset kommunikoimaan. Vuosia sitten kävelin keltaisessa takissa kävelykatu Manskilla. Ventovieras mies huikkasi minulle yllättäen: ”Oletko postissa töissä?” Kohtaaminen huvittaa yhä. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

