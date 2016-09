Uutinen

Kolumni: Laiskat amikset Siellä ne ajavat assan rinksaa aamusta iltaan. Jätkät valuvat etupenkillä löysissä huppareissaan. Mimmit taas yrittävät epätoivoisesti näyttää musiikkivideosta repäistyiltä r’n’b-vosuilta. Yritykseksi se muuten jääkin. Ammattikoululaisiin liitetään paljon edellä esitetyn kaltaisia, negatiivisia stereotypioita. Lapin Kansa käsitteli aihetta 3. syyskuuta julkaistussa reportaasissaan. Toimittaja oli lähtenyt amisauton kyytiin ja jututtanut autopuolen opiskelijoita kesken koulupäivän. Basson tahdissa jytkivien menopelien sisältä löytyi tavallisia jannuja iloineen ja suruineen. Amisten läpimätä maine onkin outo ilmiö. Jostakin syystä heitä ei puolusta kukaan. Kun julkisessa keskustelussa nälvitään työttömiä, punavihreitä humanisteja tai perussuomalaisten äänestäjiä, aina löytyy esitaistelija torjumaan iskuja. Amiksia ei säälitä. Sen sijaan pöytään lyödään tylyjä tutkimustuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkisti vuonna 2014 tutkimuksen, jonka perusteella ammattikoululaiset harrastavat lukiolaisia vähemmän liikuntaa, ovat ylipainoisempia ja käyttävät enemmän päihteitä. Siihen kun liittää pönkäksi THL:n tuoreen tutkimuksen tupakoinnin kansantaloudellisista haitoista, niin a-vot: meillä on hyvä syntipukki monenlaisiin ongelmiin. Kouvolassakin ilmiö näkyy. Lukioiden lakkauttaminen on kuntalaisille kauhunhetki. Entäpä nyt, kun Kouvolan seudun ammattiopisto aloittaa 3,9 miljoonan euron säästöihin tähtäävät yt-neuvottelut? Opetus aiotaan lopettaa Anjalan, Kuusankosken keskustan ja Salpausselänkadun toimipisteissä. Keltakankaan ja Naukion tilat on tyhjennetty jo aiemmin. En ole kuullut huhuja kansanliikkeistä tai mielenosoituksista. Toimittajana täytyy nostaa kättä pystyyn. Suomessa on paljon ryhmiä, joiden ääni ei kuulu. Nimenomaan heidän mielipiteitään meidän tulisi nostaa esille. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

