Kolumni: Ministeri tuo hyvää pöhinää Keskustan vuosikausia haaveilema maakuntauudistus jakaa Suomen maakunnat menestyjiin ja rupusakkiin. Kymenlaakson kyseenalainen kunnia on kuulua jälkimmäiseen joukkoon. Pääministeripuolue kantaa huolta autioituvasta maaseudusta, mutta kaupunkiseutujen arvottaminen kehitettäviin ja kuihtuviin ei näytä huolestuttavan. Sote-uudistuksen 12 laajan päivystyksen sairaalan rajaus ja leikkausten keskittäminen asettavat maakunnat ja niiden asukkaat eriarvoiseen asemaan. Miksikö? Sosiaali- ja terveysalan parhaimmat asiantuntijat hakeutuvat 12 maakuntaan töihin ja vievät perheet mukanaan. Silloin heidän maksamansa verot paisuttavat nykyistä harvempien kuntien kassaa. Kasvukunnat rakentavat lapsille päiväkoteja ja kouluja. Kauppaketjut ja muut palveluyritykset haluavat perustaa uusia toimipaikkoja 12 keskuspaikan ympärille — syntyy uusia työpaikkoja. Myönteisen kehityksen kierre on valmiina. Mille seutukunnille maan hallitus sitten järjestää hyvää pöhinää? Jostain syystä 14 ministeristä 12:n koti on siinä maakunnassa tai kunnassa, jonka sote-palvelujen taso on vuoden 2019 alusta kaikkein paras. Kaikki keskustan ministerit — Sipilä, sote-uudistuksesta vastaava Rehula, maakuntauudistuksesta vastaava Vehviläinen, Tiilikainen, Rehn ja Berner — säilyttävät maakunnassaan tai jopa kotinurkillaan parhaimman tason julkiset palvelut. Samoin kokoomuksen Orpo, Risikko ja Mykkänen sekä perussuomalaisten Soini, Niinistö ja Mattila. Ainoastaan kouvolalainen Jari Lindström (ps.) ja forssalainen Sanni Grahn-Laasonen (kok.) tulevat maakunnista, joiden julkisten sote-palvelujen valikoima heikkenee selvästi nykyisestä. Eipä liene ihme, että juuri Kouvola ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä valmistelevat parhaillaan sote-yhteisyrityksen perustamista yksityisen yhtiön kanssa. Johanna Värjä Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

