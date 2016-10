Uutinen

Kolumni: Kouvolassa on hyvä urheilla Kouvolassa näkee usein, kun ihmiset lenkkeilevät tai pyöräilevät. Monet nuoretkin pelaavat esimerkiksi jalkapalloa tai jääkiekkoa. On hyvä, että kaikille löytyy mahdollisuus harrastaa jotakin urheilua, mistä tykkää. Urheilu on hyväksi ihmisille. Kouvola tarjoaa todella paljon erilaisia urheilupaikkoja. Itse pelaan tennistä. Mielestäni harrastusmahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Lajiin on tarjolla hyvätasoista valmennusta ja pelaamaan pääsee helposti. Urheilulajeista suurin osa on kaikkien ulottuvilla myös hinnaltaan. Ilmaisia lajejakin on. Muissa maissa ja suuremmissa kaupungeissa samojen lajien harrastaminen voi olla huomattavasti kalliimpaa. Sopivan urheilulajin löytäminen voi olla joskus vaikeaa. Silloin kannattaa tutustua mahdollisimman moneen eri lajiin ja huomioida omia vahvuuksia ja heikkouksia. Tärkeää on myös miettiä millaisia asioita tykkää tehdä. Kun itselleen sopiva laji löytyy sitä jaksaa harrastaa vaikka koko loppuikänsä. Kouvolassa on useita urheiluseuroja joiden toimintaan pääsee mukaan vain soittamalla ja menemällä harjoituksiin. Kaikkia saa ja kannattaa kokeilla Seurojen toimintamalleissa on vielä kirjavuutta. Kaveripiirissä on esimerkkejä, joissa toiset ovat joutuneet jättämään joukkueensa tai jopa koko harrastuksensa sen takia, että eivät ole päässeet hyvään yhteisymmärrykseen valmentajan kanssa tai joutuneet peleissä istumaan vain vaihtopenkillä. Näin ei mielestäni saisi olla, vaan jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus pelata oman tasoisissa porukoissa. Urheilumahdollisuuksia voisi vielä lisätä huolehtimalla paremmin urheilupaikkojen kunnosta. Myös niiden käyttäjät voisivat itse pitää paikat siisteinä ja hyvässä kunnossa. Urheilupaikoille kohdistuva ilkivalta pilaa muiden mahdollisuuden harrastaa urheilua. Atte Tapiola Kirjoittaja on Yhteiskoulun 9D-luokan oppilas ja tutustuu työelämään Kouvolan Sanomissa. Lue koko uutinen:

