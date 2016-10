Uutinen

Päätoimittajalta: Tulevaisuus hoitajana vai varastonhoitajana Kouvolaa ei ole koskaan mielletty leimallisesti opiskelijakaupungiksi. Silti nykyisen Kouvolan alueella oli vaikkapa kymmenen vuotta sitten varsin monipuolinen kattaus eri alojen ja eri koulutusasteiden tarjontaa — ja paljon opiskelijoita. Sittemmin kyyti on ollut karua. Kouvola menetti yliopiston sivutoimipisteen, kun Helsingin yliopiston kääntäjäkoulutus loppui syksyllä 2009. Ammattikorkeakoulun muutoksissa terveydenhuoltalan ylemmän tason opetusta on siirretty pois ensin Kuusankoskelta ja myöhemmin myös Kouvolasta. Sairaanhoitajat opiskelevat nykyisin Kotkassa. Nyt valinnanvaihtoehdot — ja samalla todennäköisesti myös opiskelijoiden määrä — uhkaavat huveta lisää. Vuodenvaihteessa aloittava kaakon ammattikorkeakoulu Xamk ilmoitti äskettäin yt-neuvotteluista, joissa yhtenä tavoitteena on vähentää tutkintoja. Vielä on toki epävarmaa kohdistuvatko vähennykset Kouvolaan. Kouvolan seudun ammattiopiston Ksaon leikkaukset näkyvät täällä taatusti. Ksao aikoo vähentää kolmanneksen nykyisistä ammattitutkinnoista. Koko maan opetusala on muutoksessa. Taustalla on pitkälti se, että valtio säästää määrärahoissa. Vähemmän suosittuja tutkintoja karsitaan ja opetusta keskitetään myös siksi, että ikäluokat pienenevät. Digitalisaatio myllertää opetusta jo nyt — ja jatkossa vielä enemmän. Kouvola ei ole huolinensa yksin, mutta asiasta pitää täällä olla huolissaan. Uskon, että jokainen kouvolalaisnuori, joka haluaa opiskella, myös löytää opiskelupaikan. Opiskelu vain entistä todennäköisemmin tarkoittaa muuttoa pois paikkakunnalta. Eikä tänne myöskään muuta muualta nuoria opintojen perässä. Helsingin Sanomat julkaisi torstaina tilastografiikan, jossa ennakoitiin työikäisen väestön muutosta vuoteen 2030 mennessä. Kouvola näkyi kartassa isona mustana alueena Etelä-Suomessa. 22—62-vuotiaita arvioidaan olevan täällä yli 15 prosenttia vähemmän kuin nyt. Kaakko ja itä oli muutenkin väritetty karttaan synkimmin värein. Valopilkkuina loistivat Joensuu ja Kuopio — kaksi yliopistokaupunkia. Hesarissa haastateltu tutkija Timo Aro väläytti pientä valonpilkahdusta Kouvolaan. On mahdollista, että hyödymme hyvien liikenneyhteyksien ansiosta Helsingin vetovoimasta. Takaisin opiskeluun. Digitalisaatio paitsi mullistaa opetusta, myös tekee ennusteiden mukaan suuren osan nyt opiskeltavista aloista turhiksi. Jos pitää valita tulevaisuuden ala, kannattaa harkita jonkin sortin hoito- tai hoiva-alaa. Kouvolan seudulla riittää myös jatkossa hoidettavia ikäihmisiä. Digitalisaatio muuttaa toki hoitoalaakin, ja eduskunta pohtii parhaillaan vanhusten hoitajamitoituksen pienentämistä. Inhimillistä työpanosta ei kuitenkaan voi kokonaan tältä alalta poistaa, muuten hoivakodeista tulee automatisoituja vanhusvarastoja. Lue koko uutinen:

