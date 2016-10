Uutinen

Kolumni: Ollaan ihmisiksi Tänä syksynä alakoululaisille on alettu opettaa mielenterveystaitoja terveystiedon yhteydessä. Tavoitteena on, että lapset oppivat toimimaan ryhmässä, hillitsemään itsensä ja selvittämään riitoja ilman, että ovet irtoavat saranoiltaan. Oppilaat haastetaan miettimään, millainen on reilu kaveri, kenelle olen tärkeä ja miten voi olla rohkeasti oma itsensä. Peukkua tälle, etenkin näin Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta. Ei tarvitse olla Mensan jäsen ymmärtääkseen, miten paljon hyvää siitä seuraa, jos pahimmat loukkaukset jäävät kurkkuun ja nyrkiniskut ajatuksen tasolle. Suurin osa lapsista ja nuorista on tasapainoisia ja tervejärkisiä tulevia aikuisia. Tämä unohtuu usein ongelmakeskeisessä uutisoinnissa. Totta on myös se, että osalla nuorista pokémonit ovat pahasti kadoksissa. Mutta onko se nuorten syy? Pikemminkin syy on se, että kaikilla vanhemmilla ei ole aikaa, ymmärrystä tai kykyä näyttää lapsilleen esimerkkiä siitä, miten ollaan ihmisiksi. Siksi nuori nappaa esimerkin vaikkapa televisiosta, jossa pinnallinen pään aukominen muille on arkipäivää. Ihmisiksi oleminen ei tarkoita tunteiden tukahduttamista, vaan kykyä pitää puolensa rikkomatta mitään sanoilla tai teoilla. Se edellyttää itsetuntemusta, joka puolestaan on kaiken hyvän alku. Kasvatusvastuu on siirtymässä yhä enemmän kodeista kouluihin. Kehitys ei ole hyvä, mutta ei läpeensä pahakaan. Ellei kotona ole paukkuja kasvatustyölle, on pääasia, että niitä löytyy jostakin. Opettajat. Teette työtä, jolla on merkitys. Tulokset näkyvät vuosien ja vuosikymmenien kuluttua. Isät ja äidit, eiköhän ojenneta auttava kätemme? Katariina Hakaniemi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

