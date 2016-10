Uutinen

Kolumni: Puoliautomaattinen toimittaja Koneiden vallankumous alkoi sähköyhtiössä, joka lähetti asiakkaalle ”penismaksun”. Yhtiö selitti virhettä laskun koneellisella skannauksella. Prosessi oli muuttanut ”perusmaksun” alapäähuumoriksi. Heti perään tutkimuskeskus VTT ennusti uutistuotannon automatisoituvan. Meille — tai meistä — tulee metatoimittajia. Google ei moista ammattikuntaa tunnistanut. Hakutulokset ohjasivat lähinnä takaisin VTT:n tiedotteeseen. Wikipedia tietää, että meta on kreikan kielestä johdettu etuliite. Sitä käytetään ”täydentämään tai lisäämään alkuperäinen käsite kokonaiseksi”. Esimerkiksi maitotölkin kyljessä olevat ravintoarvot ovat metatietoa. Ne täydentävät ja lisäävät tietoa maidosta. Metatoimittaja tarkoittaa...hmm...toimittajaa, joka täydentää toimittajaa? Annetaan VTT:n kertoa. — Käytännöksi muodostuu semiautomatiikka, jossa toimittaja viimeistelee koneen tuottamaa tekstiä ja määrittelee automaattiohjelmille uutismallit, todetaan tiedotteessa. Tulevaisuudessa metatoimittaja varmaan korjaa penismaksut perusmaksuiksi. Maailmasta tulee oikoluetumpi, mutta vähemmän hauska. Sosiaaliselta medialta loppuu polttoaine ja toimittajilta häpeä. Metatoimittaminen on tosin jo arkipäivää. Tässäkin lehdessä toimittajat käsittelevät maailmaan puoliautomaattisesti ammuttuja tekstejä. Ihan vielä ei olla tilanteessa, jossa robotti sylkäisee urheilutulokset painovalmiina pakettina sivulle. Entä mitä tarkoittavat VTT:n tiedotteen tulevaisuuden ”hyperpaikalliset uutiset”? Myös hyper on vierasperäinen etuliite. Onko meillä siis kohta ylipaikallisia, liikapaikallisia vai peräti superpaikallisia juttuja? Monen mielestä ainakin peruspaikallisuutta saisi olla enemmän. Niinpä. Lihasvoimalla käyviä tekijöitä vain on yhä harvemmassa. Pekka Kimpanpää Kirjoittaja on uutistuottaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/11/Kolumni%3A%20Puoliautomaattinen%20toimittaja/2016221355973/68