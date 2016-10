Uutinen

Kolumni: Sikamainen juttu Vai joulukinkkua jo lokakuussa! Mikäpä siinä, mutta kohta sian sydän on sen jalkaa halutumpi ruumiinosa. Sian sydämestä on tulossa myös ihmisen sydän. Yhdysvalloissa siirtoelimenä sian sydämen saanut paviaani eli yli kahden vuoden ajan. Paviaanille sydämen luovuttaneen sian geenejä oli muokattu hylkimisreaktion vähentämiseksi. Paraikaa kehitetään mahdollisuutta, että Crispr-tekniikalla voitaisiin tuhota sian perimästä ihmiselle mahdollisesti haitallisia DNA-jaksoja. Harwardin yliopistossa taas käynnistellään hanketta, jonka tavoitteena on kasvattaa perimältään sopivia muuntosikoja luovuttamaan elimiään ihmisille. Ihmisestä tulee yhä enemmän sitä, mitä hän syö, jos hän on lihansyöjä. En halua ajatella niitä tehosikaloita, joissa siat elävät käsittämättömän huonoissa olosuhteissa. Me olemme tehneet sikojen elämästä kärsimystä sen vuoksi, että me syömme niitä. En tiedä kärsivätkö siat perimänsä ronkkimisesta. Sopii vain toivoa, että mahdollisten muuntosikojen elämä olisi elämisen arvoista. Ainakin siat ansaitsisivat hyvän kohtelun, sillä niistä tulee elämää ylläpitäviä uhreja. Kun muuntosika otetaan hengiltä, se jatkaa jonkun ihmisen elämää. Tai jos elämä määritellään toimivana sydämenä, niin jatkuuko sian elämä ihmisessä? Ihmisen sydänläppävikoja hoidetaan jo tänä päivänä biologisilla läpillä, jotka on valmistettu sian elimistä, joten tuskin on enää epäilystäkään siitä, etteikö ihmisen rinnassa sykkisi joskus sian sydän. Ehkä tulevaisuudessa elinsiirtoja voidaan tehdä myös päinvastaiseen suuntaan. Minun sydämeni kyllä joutaa, jos se vain kelpaa siinä vaiheessa, kun aikani tulee ihmisenä täyteen. Jos elämäni jatkuu siassa, niin toivon eläväni pihatossa. Seison neljällä sorkalla kirkkaan pakkastaivaan alla, kohotan kärsäni tähtiä kohden ja röhkäisen. Ville Vanhala Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/12/Kolumni%3A%20Sikamainen%20juttu/2016221365351/68