Kolumni: Lapsen asialla Hallitusohjelmassa on otettu huomioon myös lapset ja perheet. Yhtenä keinona tässä työssä on uudistaa laki lapsen huolto- ja tapaamisoikeudesta. Hanke kuuluu oikeusministeriölle. Koitanpa avata kuinka työ etenee. Lapsen huoltolaki koskettaa monia. Nykyinen laki vuodelta 1984, joten se on hyvä saattaa ajan tasalle. Lapsi on osa muuttuvaa maailmaa, mutta tarvitsee niin vanhempien kuin lain johdonmukaisen tuen kasvamiselleen aikuiseksi. Oikeusministeriö käynnisti valmistelun avoimella verkkokeskustelulla. Kysyimme muun muassa, onko lakiin otettava mahdollisuus vahvistaa tapaamisoikeus lapsen ja isovanhemman välille? Erotilanteissa on havaittu nimittäin joskus toisen vanhemman pyrkimys rajoittaa yhteyttä toiseen vanhempaan. Silloin puhutaan vieraannuttamisesta ja huoltokiusaamisesta. Tulisiko siis tehdä säädöksellä selväksi molempien vanhempien myötävaikutus tapaamisoikeuden toteuttamiseen? Nykyinen laki ei tunne lapsen vuoroasumisen mahdollisuutta, vaikka vanhemmat ovat sopineet Suomessa vuonna 2014 jo 11-13 prosentissa tapauksia tästä asiasta ilman lain tukea. Myös pitkittyneiden huoltoriitojen ratkaisemiseksi on esitetty keinoja. Valmistelun on edettävä ripeästi. Oikeusministeriössä on hallituksen esityksen laatimiseksi perustettu työryhmä, jonka määräaika päättyy 31.8.2017. Lainvalmisteluun on sitoutettu tämän alan läpikotaisin tuntevat lainsäädäntöneuvokset ja työryhmissä näkyy kentän tuntemus. Mainitsen tässä yhteydessä myös kansanedustaja Juho Eerolan (ps.) merkittävän panoksen asian parissa. Uskon, että uudistus on hyvissä käsissä. Seuraan hankkeen etenemistä mielenkiinnolla. Lainvalmistelu on hyvä tehdä perusteellisesti. Laki ei ole tietenkään mikään "päiväperho" vaan pitkäaikainen ohjenuora tärkeissä asioissa. Työstettävänä oleva laki suojaa lapsen etua. Myös lapsen lähipiiri saa siitä apua niin arkeen kuin ikävään eroprosessiin. Jari Lindström Kirjoittaja on hallituksen oikeus- ja työministeri.

