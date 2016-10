Uutinen

Kolumni: Parasta ennen eläkettä Lähipiirissä on sattunut vakavia sairastumisia ja kuolemantapauksia. Kun ne osuvat tärkeille ihmisille, ne kolahtavat tavanomaista kovemmin. Huonojen uutisten jälkeen väkisinkin miettii, olenko itse ehtinyt tehdä kaiken mahdollisen, ettei lähdön hetkellä tarvitse haikailla tekemättömiä ja kokemattomia. Fraasi asioiden tekemättä jättämisestä lähti lentoon omalla kohdallani, kun isäni kuoli. Hän oli tyypillinen ”sitten kun jään eläkkeelle” -ihminen. Aivan liian moni asia jäi häneltä tekemättä siksi, että hän odotti eläkkeelle jäämistä. Ja kun jäi, kuoli. Asuntovelallisena ei pahemmin maailmaa valloiteta, mutta jotakin piti tehdä. Otin parhaat lautaset arkikäyttöön. Ai miksikö? Siksi, että jos viikatemies tulisi, olisin saanut nauttia niiden kauneudesta arjessa. Muutoin ne olisivat pölyttyneet kaapin perällä ja jääneet perikunnan riesaksi. Sen vuoden aikana tein toki paljon merkittävämpiäkin asioita, joita en ehkä muuten olisi tehnyt. Lautaset vain jäivät mieleen, koska en ollut niitä koskaan raaskinut käyttää. Vaikka isäni kuolemasta on aikaa, olen edelleen yrittänyt tehdä asioita tässä ja nyt, koska minusta onni on enemmän arjen hetkissä kuin elämää suurempien tavoitteiden saavuttamisessa. Läheskään aina se ei onnistu, mutta yritetty on. Jatkuva onnellisuus on mahdotonta, sillä hyvän elämän tavoittelu voi vaatia välillä kipua ja kärsimystäkin, sanoo onnellisuustohtori Antti S. Mattila. Kipu ja kärsimys kyllä ravistelevat ja opettavat nöyräksi, mutta määräänsä enempää ihminen ei niitä kestä, edes onnellisuuden verukkeella. Onnellisuus on tila, josta halutaan pitää kiinni. Se ei kaipaa mitään parempaa menneisyydestä tai tulevaisuudesta, sanoi onnellisuustutkija Markku Ojanen tämän lehden haastattelussa (KoSa 9.10.2016). Ojanen on oikeassa. Menneitä on turha haikailla, eikä meistä kukaan tiedä tulevaisuudesta mitään. Juuri nyt kannattaa elää. Maailmassa riittää käyttämättömiä lautasia. Johanna Tenovirta Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

