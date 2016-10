Uutinen

Kolumni: Ei niin hersyvä, mutta viimeisen päälle pelimies Kun Juha Sipilän (kesk.) hallitusta muodostettiin, Kaakkois-Suomen vaalipiirin poliitikot saivat peräti kolme ministeripaikkaa. Kouvolalainen Jari Lindström (ps.) tarttui oikeus- ja työministerin, ruokolahtelainen Kimmo Tiilikainen (kesk.) maatalous- ja ympäristöministerin ja mikkeliläinen Lenita Toivakka (kok.) ulkomaankauppa- ja kehitysministerin salkkuun. Pieni vaalipiiri sai jokaisesta maakunnastaan ja vieläpä kaikista hallituspuolueista ministerin hallitukseen. Lisäksi ilakoitiin Mikkelistä maailmalle lähteneen Olli Rehnin (kesk.) valinnasta elinkeinoministeriksi. Vajaan puolentoista vuoden jälkeen hallituksen on jo joutunut jättämään Toivakka. Ja pian lähtee Rehn. Rehnin lähtö on merkittävä. Hän on kuulunut hallituksen sisäpiiriin. Hänen ansionsa esimerkiksi kilpailukykysopimuksen synnyttämisessä ovat kiistämättömät. Rehn ei ole niitä kaikkein hersyvimpiä poliitikkoja, mutta talouspolitiikan hän tuntee paremmin kuin kukaan muu nykyisen hallituksen ministereistä. Ei ihme, että häntä on pidetty pääministerin oikeana kätenä. Olli Rehnin valinta Suomen Pankin johtokuntaan varmistui heti, kun hän haki tehtävään. Eduskunnan pankkivaltuusto ei joutunut tekemään poliittista virkanimitystä valitessaan Rehnin. Rehn on väitellyt talouspolitiikasta Oxfordin yliopistossa. Hän on toiminut Euroopan unionin talouskomissaarina. Hänen ansioluettelonsa on ylivertainen, ja se teki pankkivaltuuston valinnasta helpon. Ei ole epäilystäkään, etteikö Rehn tuo Suomen Pankkiin sen kaipaamaa rahapoliittista osaamista. Jos asiaa tarkastelee hallituksen ja politiikan näkökulmasta, hallituksesta lähti väärä ministeri. Rehnin paikkaaminen on vaikeaa. Eikä nyt puhuta pelkästä rahapolitiikasta. Sipilän hallituksen ensimmäinen puolitoistavuotinen on kulunut varsin räväköiden ulostulojen, mutta huonon valmistelun ja pettävän pelisilmän ristiaallokossa. Yritysjohtaja Sipilä ei ole oikein omaksunut politiikan lainalaisuuksia. Kun Rehn lähtee, vie intohimoinen jalkapallomies mukanaan talousosaamisen lisäksi hallituksen kipeästi kaipaamaa pelisilmää. Sitä voi kutsua myös neuvottelutaidoksi tai sopimisen haluksi. Mitä täällä Kaakossa pitäisi miettiä Rehnin lähdöstä? Rehn säilyy raskaan sarjan vaikuttajana, johon näiden kulmakuntien edunvalvojien kannattaa pitää yhteyttä. Hyvä tapa voisi olla pelata kerran vuodessa jalkapallo-ottelu Kaakko vastaan Rehnin tiimi. Rehnin jalkapallokentillä kohdanneet tietävät, että edunvalvonnan nimissä hänen joukkueensa on syytä voittaa. Sen jälkeen edunvalvonta sujuu tyytyväisen pankkimiehen kanssa. pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

