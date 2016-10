Uutinen

Kolumni: Mylsän mesenaatti näyttää esimerkkiä Rivermanin Jussi eli Juha Jokimies on hyvä esimerkki kotiseuturakkauden voimasta. Pärnussa vaikuttava yrittäjä osti MyPa-talon ja Myllykosken seuratalon yhtiönsä nimiin. Entisen kotikylänsä surkeaa jamaa Suomenlahden eteläpuolelta katsellut Jokimies etsi sopivaa kohdetta kantaa kortensa kekoon Myllykosken parhaaksi. Läheltä piti entisen Anjalankosken kaupungintalon päätyminen Jokimiehen yrityksen Riverman Investin omistukseen. Kotiseutuväki oli hereillä ja käänsi miehen mielenkiinnon MyPa-talon ja Seuratalon suuntaan. Tosin Keskilaakso-lehdessä 13.10. mies kommentoi arvoituksellisesti huhuja, jonka mukaan myös komea kaupungintalo olisi hänen ostoslistallaan. ”Minusta liikkuu varmasti monenlaisia huhuja. Toiset ovat totta, toiset eivät.” Kotiseuturakkaus on parhaimmillaan voimakas vipuvarsi. Kouvolassa elää muutoinkin vahva mesenaattien kulttuuri. Konsuli Tuomas Hoikkala loi Taidekeskus Salmelan lähes tyhjästä. Mäntyharjulle taideinstituution luonut Hoikkala on myös Viipuriin taiteilijaresidenssin ja Vuohijärvelle luonto- ja kulttuuritalon primus motor. Ei ihme, että Mäntyharjun kunnanisien slogan oli eräänä vuonna ihanaa Tuomas ihanaa! Kymin Ruukin kehittyminen nykypisteeseensä on varmasti useamman kokin ansiota. TaideTupa PikkuSelman yrittäjä Vesa Parvinen uskoi siihen alusta alkaen kuin pukki sarviinsa. Kouvolan tämänvuotinen kulttuuripalkinto meni taatusti oikeaan osoitteeseen. Yksityisten ihmisten ohella kyläyhdistykset, yhdistykset ja seurat tekevät korvaamattoman arvokasta työtä oman asuinpaikkansa ja ennen kaikkea sen asukkaiden parhaaksi. Vahvojen naisten kädenjälki näkyy monessa. Esimerkiksi ennakkoluuloton teatterintekijä Piia Kleimola valmistelee turvapaikanhakijoiden kokemuksiin perustuvaa Turvallinen maa -näytelmää. Ihanaa Piia ihanaa! Kyösti Suolanen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

