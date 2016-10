Uutinen

Kolumni: Turvaverkko falskaa Kun rovaniemeläinen sossun setä Ossi Laaksamo teki sosiaaliturvan tukiviidakkoseikkailua matkivan lautapelin, se myytiin oitis loppuun. Harmittaa että myöhästyin kaupoilta. Perusturva-agility-peli olisi voinut tarjota traumoihini sopivaa jälkipuintia. Tunnuslauseessaan Kela sanoo olevansa elämässä mukana — muutoksissa tukena. Ensimmäinen osa sloganista on täyttä totta. Kun elämä lorottaa lahkeille, Kelan kanssa joutuu väistämättä tekemisiin. Jälkimmäisestä olen eri mieltä. Tukea voi saada, jos osaa selvittää, millaisiin etuuksiin on oikeutettu, ja jaksaa vielä täyttää oikeat, monisivuiset lomakkeet ja hankkia niihin vaadittavat lukuisat liitteet. Yksittäisen etuuden hakemisen voisi vielä ottaa aivojumppana tai perverssinä huvittelumuotona. Kuitenkin erilaiset tuet tulevat ajankohtaisiksi tyypillisesti parvittain ja tilanteissa, joissa ihminen on heikoimmillaan. Jotta tehtävä ei olisi liian helppo, systeemi on rakennettu niin, että osa sosiaaliturvasta tulee Kelalta ja osa kunnalta. Turvaverkon varaan voi siis heittäytyä, kunhan itse ensin paikantaa silmukka silmukalta sen sijainnin. Ei ihme, että esimerkiksi toimeentulotukea jää rohkeimpien asiantuntija-arvioiden mukaan vuosittain hakematta jopa satojen miljoonien arvosta. Valistuneiden veikkausten mukaan ilman jäävät todennäköisesti ne, jotka olisivat etuuksia eniten tarvinneet. Mitä sitten pitäisi tehdä? Perustulo olisi hyvä alku. Sen päälle jäävä tukiviidakko tulisi raivata järeällä kalustolla ja istuttaa koko revohka yhdelle tontille. Helpottaa, jos voi asioida yhdellä luukulla. Toimeentulotuki siirtyy ensi vuonna kunnilta Kelalle. Hyvä. Agilityradalle jää silti vielä paljon esteitä ja tunneleita. Irma Jäppinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja. Lue koko uutinen:

