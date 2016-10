Uutinen

Kolumni: Oppilaat tarvitsevat rajoja Koko Suomea puhutti viime viikolla lahtelaisen opettajan ja oppilaiden käytös. Youtube-video raivoavasta opettajasta levisi kulovalkean lailla. Lokaa heitettiin niin opettajan kuin oppilaidenkin niskaan. Videolla opettaja huutaa täyttä kurkkua oppilaille ja oppilaat kuittailevat takaisin. Vuoden luokanopettajaksi valittu Maarit Korhonen totesi Iltalehden haastattelussa, että oppilaista on tullut viime vuosina provosoivampia kuin aiemmin. Voin paljastaa, että ainakin 2000-luvun alkupuolella yläasteella oli ihan samanlainen meininki. Vain kännykkäkamerat puuttuivat. Muistan muutamankin tapauksen omilta kouluajoilta, kun opettaja joutui kiusaamisen takia hermolomalle. Jos opettaja ei saanut oppilaiden kunnioitusta tavalla tai toisella, hänet testattiin joka tunti. Jos opettaja provosoitui helposti, häntä provosoitiin. Olenko vapaan kasvatuksen tulos, joiksi nykynuoria väitetään? En ole. Minulla on aina ollut kotona tiukat säännöt. Teini-ikäisenä halusin kyseenalaistaa kaiken säännöistä omiin rajoihini. Tunnustan myös, että joukossa tyhmyys tiivistyy, ja vanhempien opit unohtuvat sen sileän tien, kun opettaja ärsyttää ja tueksi saa puoli luokkaa. Uskon, että moni murrosikäinen käy samoja asioita läpi, ja siksi yläasteen opettajan tehtävä ei ole helppo. Kaikesta itsenäistymisestä huolimatta, nuorille tulee asettaa rajat. Opettajilla tulisi olla käytössään sellaiset keinot, joilla nuori saadaan ojennukseen. Jo perusopetuslaissa todetaan, että oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Siksi nuoret tarvitsevat opettajaa, jonka yli ei kävellä. Ongelmana on, että tasa-arvoa hoetaan joka tuutista. Mikään ei saa olla leimaavaa. Esimerkiksi tarkkailuluokka on nykyään erityisryhmä. Nuoret eivät ole tyhmiä ja he ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan. Nuoret tulevat käyttämään tasa-arvo- ja leimaavuus-kortteja niin kauan kuin heidän annetaan. Elina Iiskola Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/19/Kolumni%3A%20Oppilaat%20tarvitsevat%20rajoja/2016221385205/68