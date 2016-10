Uutinen

Kolumni: Suomalaista sianlihaa Kiinaan Viime viikolla Atria kertoi saaneensa virallisen vahvistuksen sianlihan vientiluvan saamisesta Kiinaan. Atrian Nurmon tehdas oli ensimmäinen suomalainen tuotantolaitos, jolle Kiinan viranomaiset myönsivät luvan sianlihan viennille. Uutinen on toivottu erityisesti suomalaisen sikaketjun, mutta myös laajemmin elintarvikeviennin ja kansantalouden näkökulmasta. Vientipotentiaali on valtavan suuri, kun otetaan huomioon, että kiinalaiset kuluttavat noin puolet maailman sianlihasta, ja luvut kasvavat elintason noustessa. Uskon vakaasti, että tämä säteilee uusia työpaikkoja elintarviketeollisuuteen sekä parempaa tuottajahintaa pitkään vaikeuksissa olleille sianlihan tuottajille. Sianlihan vientihanke on erinomainen esimerkki siitä, miten elinkeinoelämä, viranomaiset ja päättäjät yli puoluerajojen ovat vetäneet yhtä köyttä kansallisen edun nimissä. Vuosia kestänyt hanke on vaatinut rahallisia panostuksia ja lukemattomia työtunteja, mutta nyt panostukset alkavat tuottaa hedelmää. Atrian onnistuminen innostaa varmasti myös muita ruoka-alan toimijoita tähtäämään yhä rohkeammin vientimarkkinoille. Ruoka-alan kasvua on haettava viennistä, jonka kunnianhimoista lisäystä myös Sipilän hallitus tavoittelee. Tämän johdosta olemme päättäneet merkittävistä satsauksista Food From Finland -vienninedistämisohjelmaan, jotta yhä useampi elintarvikealan pk-yritys pystyisi lähtemään kansainvälistymisen tielle. Kova työ sen puolesta jatkuu, että myös muille alan yrityksille saadaan ovet auki Kiinaan, ja muille uusille markkinoille. Tämä edellyttää yrityksiltä määrätietoista asennetta, kohdemarkkinan tuntemusta sekä julkiselta vallalta yhä parempaa kykyä tukea nälkäisiä yrityksiä tavoitteissaan. Suomalainen laaturuoka sisältää kaikki ainekset herkullisiin makuelämyksiin myös ulkomailla. Kimmo Tiilikainen Kirjoittaja on hallituksen ympäristö- ja maatalousministeri. Lue koko uutinen:

