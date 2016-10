Uutinen

Kolumni: Sipilän bugikorjaukset, osa sata Suomen hallituksella on kaksi kättä. Oikealla se kauhoo säästöjä. Vasen käsi on varattu säästöjen aiheuttamien tilanteiden korjaamiseen. Kuten politiikkaa seuraavat tietävät, hallituksen kaikki paukut ovat oikealla. Persut ja kokoomus ovat toki muistuttaneet olevansa työväestön asialla, mutta kaunopuheet ja tekeminen ovat kaksi eri asiaa. Hyvänä esimerkkinä kaunopuheista käy viikonloppuna lanseerattu korkeakoulujen toiminnan lisärahoittaminen pääomituksen turvin. Alkuviikosta puhuttiin jo lähes miljardin euron pääomituksesta. Vihreiden Ville Niinistö ehti jo sunnuntaina muistuttaa, että hallituksen aikaisemman päätöksen mukaan korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoitusta leikataan puoli miljardia joka vuosi vuoteen 2019 saakka. Tähän ei ole luvassa parannusta. Valtion pääomasijoitus ei ole rahaa korkeakoulujen normaalikuluihin. Se on investointirahaa, joka pitää panna tavalla tai toisella poikimaan. Vasta tästä syntyvää tuottoa voidaan kohdentaa palkkojen ja laskujen maksamiseen. Valtio lupautui pääomittamaan korkeakouluja jo vuonna 2010, kun yliopistot itsenäistyivät taloudellisesti. Mistään uudesta rahahanasta ei siis ole kysymys. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kaunopuheinen ulostulo pääomittamisesta osui mukavasti Suomen tuoreimman nobelistin Bengt Holmströmin kritiikkiin hallituksen koulutus- ja tutkimussäästöistä. Korkeakoulujen rahoitustempoilu toistaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) itc-bisneksestä opittua kaavaa. Päästetään nopeasti kyhätty ohjelma käyttöön. Kun käyttäjät parahtavat, ohjelmaan tehdään bugikorjauksia. Samalla ohjelma monimutkaistuu, eikä kukaan enää tiedä, missä mennään. Matti Tieaho Kirjoittaja on kulttuuri- ja menotoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

