Uutinen

Kolumni: Arjessa poliisi punnitaan Suomalaisten luottamus poliisiin ja muihin viranomaisiin on vankkumaton. Lokakuun alussa julkistetussa barometrissa poliisiin luotti erittäin tai melko paljon 96 prosenttia vastaajista. Suomalaisten auktoriteettiuskolle on hyvät perusteet. Kansainvälisessä vertailussa viranomaiset ovat Suomessa osaavia, koulutettuja ja luotettavia. Poliisibarometri on toteutettu kahdeksan kertaa vuodesta 1999 alkaen. Luottamus viranomaisiin on koko tutkimusajan pysynyt vähintään ennallaan, ja monissa tapauksissa jopa noussut. Silti kyselyyn sisältyy havaintoja, jotka on syytä ottaa vakavasti. Poliisista puhuttaessa huomiota voi kiinnittää esimerkiksi siihen, että luottamus poliisiin ei ole enää noussut 2010-luvulla. Selvästi aiempaa useampi vastaaja pitää myös melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa. Syitä kehitykseen voi etsiä vaikkapa paljon julkisuutta saaneista Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion oikeudenkäynneistä. Todennäköisesti paljon suurempi vaikutus on poliisin muuttuneilla toimintatavoilla. Kansalaisten luottamusta syö, jos poliisia ei näy kyläraitilla entiseen malliin, tai jos Pertin perämoottorin varastaneita rosvoja ei saada kiinni. Merkitystä ei ole edes sillä, että rikosten selvitysprosentit todellisuudessa nousisivat ja tutkinta-ajat lyhenisivät. Mielikuvat ovat tärkeitä, koska lopulta varsin harva suomalainen joutuu arjessaan tekemisiin poliisin kanssa muuten kuin lupa-asioissa tai liikennevalvonnan yhteydessä. On luonnollista, että pakon edessä poliisi keskittyy vakavimpien rikosten ehkäisyyn ja tutkintaan. Silti juuri näkyvyys ja kansalaisten arjen sekä omaisuuden turvaaminen ovat luottamuksen keskeisiä rakennuspalikoita. Jos vastuu näissä siirtyy pois poliisilta, voi luottamuskin kärsiä. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/22/Kolumni%3A%20Arjessa%20poliisi%20punnitaan/2016221393137/68