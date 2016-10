Uutinen

Päätoimittajalta: Virkeiden kylien kaupunki Kävin muutama viikko sitten Raussilassa. Kannatti käydä, vaikka vierailun syy oli nihkeähkö: Postin uudistusten takia raussilalaiset saavat päivän lehtensä vasta myöhään iltapäivällä tai illansuussa, mikä ymmärrettävästi harmittaa heitä. Raussilasta ja sen asukkaista välittyi hyvä kuva. Kylällä arvostetaan omaa asuinpaikkaa ja halutaan pitää sen puolta. Kylätalo, entinen koulu, näyttää olevan vilkkaassa käytössä ja yhteishenki vahva, samoin kuin yrittäjyyshenki. Käynti oli myös sikäli hyödyllinen, että mukaan tarttui joukko kiinnostavia juttuvinkkejä. Yksi kylätalon käyttäjistä on maamiesseuran miesnelikko, joka on jo viiden vuoden ajan valmistanut makkaroita. Reseptien kehittely on kannattanut: loppukesästä raussilalaiset veivät voiton Imatralla järjestetyssä makkarakisassa. Tästä porukasta kerrottiin viime sunnuntaina reportaasissa ja raussilaisesta rengasyrittäjästä Sami Kohosta aiemmin taloussivuilla. Raussilan kaltaisia vireitä kyliä ja vähän isompia taajamia on Kouvolassa paljon. Itse asiassa Kouvola on kuin Espoo — maantieteellisesti laaja alue, jossa on monta keskusta. Tätä asiaa ei saa unohtaa Kouvolaa kehitettäessä. Nykyisessä taloustilanteessa kaupungin palveluverkon karsiminen lienee väistämätöntä, mutta kylien elinvoimaa pitää tukea muilla keinoin. Yksi melko helppo keino on järjestää kylille kokoontumistiloja. Tämä tarve on tullut esiin Sippolassa, jossa paikallinen kutojien yhdistys on jäämässä kodittomaksi, kun Kymenlaakson opisto lopettaa kudontapiirin. Kutojat eivät aio mukisematta pakata kangaspuitansa ja lähteä. Sen sijaan he ja toistakymmentä muuta yhdistystä ja järjestöä ehdottavat, että opiston tilasta tehtäisiin aktiivisen kylän yhteinen olohuone. Hyvä idea, johon kaupunki ei vielä ole antanut vastausta. On hienoa, että kylien asukkaat osoittavat omaa aktiivisuutta ja tarttuvat tarvittaessa itse toimeen. Erilaisille kotiseutu- ja kyläyhdistyksille näyttää olevan tarvetta. Esimerkiksi Jaalan kirkonkylällä on käyty tämän vuoden aikana tehokasta puolustustaistelua viimeisen pankkiautomaatin puolesta. Elimäellä puolestaan palkittiin tällä viikolla kotiseutumuseon kannatusyhdistys. Se otti vastuun kirkonkylällä sijaitsevan kotiseutumuseon toiminnasta sen jälkeen, kun kaupunki lopetti ylläpitämisen. Museorakennukset pidetään kunnossa talkoilla. Kylien elinehto ovat aktiiviset ja yhteen hiileen puhaltavat asukkaat. Kärjistetty johtopäätös: jos kylän koulu ei säily, kannattaa siitä tehdä kylätalo. Kouvolan Sanomat seuraa kylien ja isompien keskusten elämää ja ihmisiä tarkasti. Ottakaa yhteyttä toimitukseen myös jatkossa — muulloinkin kuin silloin, jos lehti tulee myöhässä. Lue koko uutinen:

