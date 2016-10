Uutinen

Kolumni: Saara Aalto on ihan ok Katselin Voice of Finlandia vuonna 2012. Saara Aalto sijoittui kilpailussa toiseksi. Vaikka naisella on mahtava lauluääni, en silti lämmennyt hänen liian täydelliselle olemukselleen. Tänä syksynä olen seurannut verkossa Aallon taivalta englannin The X Factorissa. En vieläkään lämpene naisen persoonalle, mutta olen oppinut arvostamaan hänen tekemäänsä kovaa työtä. Olen vanhan liiton rokkijäärä, jolle laulukilpailut ovat aina edustaneet pikahissiä huipulle artistin kehityksen kannalta tärkeiden vaiheiden ohitse. Aikoinaan artistit tekivät demoja, kiersivät klubikeikoilla, joissa oli yleisössä ehkä pari kaveria ja äänimies, ja lopulta, oikein kovan työn jälkeen, palkinnoksi tuli levytyssopimus. Sitten se kova työ vasta alkoikin. Idols ja muut kilpailut ovat aina edustaneet vääränlaista ohituskaistaa, jossa lahjakas, mutta kilometrejä keräämätön kaveri, viedään suoraan maaliviivalle. Saara Aalto on kuitenkin osoittanut, että kilometrit voi nykyaikana kerätä myös parrasvaloissa. En edes huomannut Aallon kilpailleen jo vuonna 2007 Talentissa sijoittuen kärkikolmikkoon. Uuden musiikin kilpailussa hän sijoittui kuluvana vuonna toiseksi. Sitä ennen hän oli jo Euroviisukuvioissa mukana Heidi Kyrön, Riikan ja Sara Marshin taustayhtyeissä. Jossain välissä Aalto on myös ehtinyt esiintymään musikaaleissa sekä julkaisemaan kolme albumia omakustanteina, kun sopimusta suurten levy-yhtiöiden kanssa ei ole syntynyt. Suosiota on ehtinyt kerääntyä Suomessa ja Aasiassa. Siinä missä rokkibändit kiertävät pizzeriakeikalta toiselle, Aalto on kiertänyt kilpailusta toiseen. Molempia yhdistää periksiantamattomuus. Jos yksi siima ei vedä, laitetaan uusia veteen. Lopulta se tarpeeksi kauan työtä tekevä bändi hyvine biiseineen saa ehkä levytyssopimuksen. Tarpeeksi korkealle kurottava Aalto pääsee vuosien puskemisen jälkeen Sharon Osbournen suojatiksi ja X Factorin finaaleihin. Hattua siinä pitää jo nostaa. Kovaa työtä ovat molemmat leirit tehneet unelmansa saavuttamiseksi. Helppo ei ole laulukilpailujenkaan tie. Niko Kaartinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

