Uutinen

Kolumni: Väriä seinälle, väriä elämään Helsingissä, ja vähän muuallakin, on viime aikoina puhuttu muraaleista. Pääkaupungin talojen seiniä on koristeltu useilla uusilla seinämaalauksilla. Kouvolasta päin tullessa uudet ja vanhat teokset Arabian, Vallilan ja Suvilahden kulmilla osuvat hyvin reitin varrelle. Kannattaa käydä katsomassa, jos sielläpäin liikkuu. Kävin itsekin, ja hienoja ovat. Lisää inspiroivia esimerkkejä löytyy Googlen kuvahausta yllin kyllin. Ja nyt puhutaan teoksista, jotka piristävät ohikulkijoiden päivää joka päivä, vuosien ja vuosikymmenten ajan. Oikein yritin miettiä, mitä negatiivista seinän maalaamisesta voisi seurata. Ei tullut mieleen yhden ainutta asiaa. Hyviä kyllä. Sitten mietin, että näitä pitäisi saada Kouvolaankin. Aihe ei toki ole uusi, sillä aika ajoin joku ehdottaa samaa. Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Alikulkutunnelien lailliset graffitit ja seinällä hyppelevät ukot rautatieaseman edustalla ovat esimerkkejä siitä, miten katutaide kaunistaa ja piristää kaupunkikuvaa. Lisääkin tänne mahtuisi. Ajatus korostuu nyt, kun lokakuun harmaus tunkee kaikkialle. Koitin googlailla muraalin teettämisen hintaa. Ei ihan selvinnyt, mutta suuruusluokka on ilmeisesti tuhansia euroja. Ei mikään mahdoton ponnistus. Sitä paitsi kaupungissa on ilmeisen vahva taiteilijayhteisö ja kuvataideskene, joten tekijöitä löytyisi omasta takaa. Ja taloja täällä riittää. Kaiken kaikkiaan Kouvolalla on — tässäkin asiassa — siis valtavasti potentiaalia. Mistä sitten kiikastaa? Ehkä siitä klassisesta akilleenkantapäästä, että mieluusti sitä ottaisi vastaan paljon hyvää ja kaunista, muttei oikein jaksaisi itse nähdä vaivaa sen eteen. Itsekin osallistuisin ilomielin joukkorahoituskampanjaan, jos joku sellaisen perustaisi. Siis joku muu. Panen toivoni siihen, että kaikki kaupungin visionäärit eivät ole tällaisia saamattomia nahjuksia. Siinä toivossa on hyvä elää. Tapani Olkku Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/25/Kolumni%3A%20V%C3%A4ri%C3%A4%20sein%C3%A4lle%2C%20v%C3%A4ri%C3%A4%20el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n/2016221409772/68