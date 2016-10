Uutinen

Kolumni: Nykytaidetta saa koskea Facebook nosti eräänä aamuna profiiliini kuvan, jossa maalaan liki alastonta, raskaana olevaa naista. Kuva on muutamien vuosien takaa Kiasmasta. Pöydällä makaavalla naisella oli yllään vain alushousut. Museovieraille oli varattu maalia ja siveltimiä. Hetki oli omituinen, kutkuttava, hieman nolokin. Maalasin perhosen naisen paljaaseen rintaan. Olin pakahtua. Nykytaide on sitä, että kaurahiutalepaketti isketään lasivitriiniin. Tämä on erään tuttavani lempiletkautus. Nykytaidetta kritisoidaan myös julistamalla, että minäkin olisin osannut tehdä tuon. Se voi olla joskus totta. Mutta olisiko idea tullut mieleen? Arvoa pitää antaa myös idean toteuttamiselle. Kiasman verkkosivuilla nykytaide määritellään oman aikamme taiteeksi, jota on usein vaikea arvioida samoilla kriteereillä kuin vanhempaa taidetta, esimerkiksi kauneuden tai taidokkuuden perusteella. Museon mukaan teoksen juju saattaa piillä sen synnyttämässä oivalluksessa tai tunteessa. Minulle nykytaide antaa elämyksiä: teokset ovat monesti kekseliäitä ja haastavat pähkäilemään. Kiehtovaa on myös se, että katsoja pääsee toisinaan osaksi teosta. Kaisa Salmen Pullomeri oli viime vuonna esillä taidemuseo Poikilossa. Se oli oivaltava ja osallistava. Museokävijät saivat tarpoa 300 000 muovipullon joukossa ja pohtia, kuinka paljon muovia päätyy vuosittain mereen. Seuraavaksi aion astua teokseen, tai oikeastaan sen päälle Poikilon Olo — Mærkbart -näyttelyssä. Kaarina Kuusisto-Lukkarin Ylikävellyt-teos koostuu lattialle ladotuista laatoista. Työ kertoo naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Jos laatta särkyy, siinä on oma symboliikkansa. Toki osa nykytaiteesta on käsittämätöntä huttua. Mutta kaikesta ei tarvitsekaan tykätä. Ei kai kukaan pidä kaikista Akseli Gallen-Kallelan maalauksistakaan. Anne Penttinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimittaja. Lue koko uutinen:

