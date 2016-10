Uutinen

Kolumni: Verlan aika torpattiin turhaan Verlan aikana tunnettu keskiaikatapahtuma koki ikävän kohtalon. Tapahtuma siirtyy pois Verlasta, koska järjestäjänä toimiva Kouvolan kaupunki ja Verlan maailmanperintökohdetta hallinnoiva hoitokunta ajautuivat kiistaan ensin tapahtuman nimestä ja sitten sisällöstä. Taustalla on kauan jatkunut erimielisyys. Hoitokunta ja alueen suurin maanomistaja UPM ovat olleet jo vuosia sitä mieltä, että Verlan ajan pitäisi liittyä alueen todelliseen historiaan, ei keskiaikaan. Kaupunki taas on halunnut pitää kiinni hyvin kävijöitä houkutelleesta konseptistaan. Kouvolalaisen kuluttajan näkökulmasta tilanne on lähinnä surullinen. Voiko hoitokunta olla niin epävarma museoalueen identiteetistä, ettei se kestä teemallisesti tehdashistoriasta poikkeavaa tapahtumaa? Väkisin tulee mieleen ukkoutunut herrakerho, jossa pompöösit juhlapuheet ovat korvanneet maalaisjärjen. Rooman historiallinen keskusta on Verlan tapaan Unescon listalla. En ole kuullut, että Italian pääkaupungissa yritettäisiin ohjailla festivaalien sisältöä Romuluksen ja Remuksen suuntaan. Kotimaisista Unesco-kohteista Suomenlinna on ehkä tunnetuin. Siellä järjestettiin lokakuun alussa Pokémon Go -tapahtuma. Suomenlinnan hoitokunnan puheenjohtaja kiitteli jälkikäteen onnistunutta tapahtumaa, vaikka Pikachu ei tiettävästi liity merkittävällä tavalla linnoituksen historiaan Lapsuudenkaverini mummo suhtautui aikanaan vakavasti jäätelönsyöntiin. Hän ei suostunut astumaan ulos autosta ennen kuin tötterö oli popsittu ja käärepaperit piilotettu. Mummon mielestä hänen arvolleen ei sopinut näyttäytyä ihmisten ilmoilla jäätelö kourassa. Tapauksen muistelu vetää vieläkin suupielet hymyyn. Verlan hoitokunnan touhussa tuntuu olevan samaa logiikkaa mutta ilman lämpöistä pohjavirettä. Aapo Mentula Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

