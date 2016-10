Uutinen

Kolumni: Monsteri, pelasta nainen karkeilta Hei kaikki vampyyrit, aaveet ja muut halloweenin juhlijat. Jos olette lähdössä tänään karkkikierrokselle, saisinko pyytää yhtä asiaa: tulkaa kerrankin myös meille. Pyyntöön on montakin syytä. Ensimmäinen liittyy ulkonäköön. Kun hankin kotiin paljon karkkia, eivätkä keppostelijat tulekaan käymään, voitte arvata seuraukset. Syömätön karkki kummittelee kaapissa sen verran vahvasti, että talon emäntä joutuu uhrautumaan ja napsimaan ne itse. Farkkujen napit kiristävät kuitenkin jo valmiiksi ilman halloween-herkkujakin. Paitsi että auttaisitte naisparkaa pitämään kilonsa kurissa, piristäisitte myös meidän ovikelloa. Se raukka joutuu päivästä toiseen nököttämään hiljaa ja toimettomana. Kun sekä perheen aikuiset että lapset sopivat treffit ja kyläilyt etukäteen whatsappissa ja facessa, kukaan ei pirauttele ovikelloa yllättäen. Asia tuli kouriintuntuvasti ilmi syyslomalla, jolloin olin poikkeuksellisesti päiväsaikaan kotona. Seesteinen aamupäivän rauha katkesi kuin veitsellä leikaten, kun ovikello soi. Pirinän aiheuttama säikähdys nosti pulssin tappiin ja käynnisti kuumeisen ajatusketjun. Kuka siellä oikein on? Tv-lupatarkastaja? Ai niin, eihän niitä enää ole. Kehtaako ovelle mennä kalsareissa? Jos te halloween-monsterit rimputtelette tänään ovikelloa kunnolla, voin siitä karaistuneena ottaa putkiremontin kaupustelijan seuraavan kerran tyynemmin vastaan. Jos muuten jollakin on vielä suunnitelmissa vetää klovnimaski pelottelutarkoituksessa päälle, tulkaa tekin meille. Kaiken rummutuksen jälkeen tämä klovnihomma alkaa olla jo aika kulunut juttu. Sen sijaan voin opettaa, kuinka luodaan oikeasti pelottava hahmo. Tarvitaan vain yksi keski-ikäinen nainen, rankka työviikko, muutama huonosti nukuttu yö ja bad hair day. Siinä jää klovnirukka helposti kakkoseksi. Kirjoittaja on kulttuuritoimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

