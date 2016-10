Uutinen

Kolumni: Kesko pakittaa Venäjältä muttei venäläisistä Kesko ilmoitti tällä viikolla vetäytyvänsä Venäjän päivittäistavarakaupasta. Tieto ei yllätä. Venäjä on länsimaisten yritysten näkökulmasta turhan riskialtis maa. Helmikuussa samainen Kesko ilmoitti lopettavansa Intersportinsa itänaapurissa. Keskon ruokakaupat osti venäläinen Lenta, ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Keskon taival itänaapurissa tuotti 69 miljoonan euron tappiot. Se on varsin pieni summa, jos sitä vertaa vaikkapa Stora Enson takavuosien Pohjois-Amerikan valloitukseen, jossa tappiot olivat miljardiluokkaa. Keskon vetäytyminen kertoo nopeasti muuttuvista tilanteista. Kaupan jättiläinen avasi Venäjällä ensimmäisen ruokakaupan neljä vuotta sitten. Tuolloin K-ruokaketjun laajentuminen itänaapurissa oli suunnittelupöydän ainoa kehityssuunta. Ruokakauppoja piti rakentaa tiiviillä tahdilla, mutta Ukrainan kriisi laittoi Keskon pelikuvion uusiksi. Mitä Keskon vetäytymisilmoituksesta pitäisi ajatella Kymenlaaksossa? Venäläiset matkailijat ovat tarkkoja tuotteiden alkuperästä. Kun länsimaiset toimijat lähtevät Venäjältä, Pietarin alueen asukkaat saattavat tulla ostamaan ruokaa ja urheiluvälineistä enemmän Suomesta. Vaikka Kesko vetäytyi Venäjältä, se on taatusti kiinnostunut rajan yli tulevista ostosmatkailijoista. Venäjälle suunnitellut investointirahat voivat kohdentua Suomeen. Nyt kassa pitää saada kilisemään kotimaan kamaralla. Omalla, isolla painollaan venäläisten ostosmatkailun lisääntymiseen vaikuttaa ruplan vahvistuminen. Helmikuussa yhden euron sai 88 ruplalla. Tänään euro heltiää 68 ruplalla. Ruplan kurssi on siis vahvistunut yhdeksässä kuukaudessa 22 prosenttia. Kun venäläisten ostosmatkailu oli vilkkaimmillaan vuonna 2013, osa paikallisista ihmisistä potkiskeli kauppojen kivijalkoja ja kiroili turistien määrää. Sittemmin moni kauppa on mennyt kiinni ja sadat kaupan ammattilaiset ovat menettäneet työpaikkansa. Jos ja toivottavasti kun ruplan vahvistuminen jatkuu ja kun siitä seuraa yhä kasvava ostosmatkailijoiden määrä, voisi oma suhtautumisemme olla kypsempää kuin takavuosina. Ensinnäkin venäläinen turisti on kovin kaukana Kremlin politiikasta. Heitä ei voi syyttää imperialisteiksi. Toiseksi tämän kulmakunnan vahvuus on sen sijainti. Jos venäläinen ostaa paikallisesta kaupasta, sataa se kaikkien paikallisten asukkaiden laariin. Kolmas asia on se tärkein. Käyttäydytään ihan asiallisesti. Se riittää tässäkin. Lue koko uutinen:

