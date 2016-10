Uutinen

Kolumni: Olen huolestunut Mediaväki on huolestunut aina ja kaikesta. Uutinen on se, kun joku on huolestunut mistä hyvänsä. Iloisuus, onnellisuus tai tyytyväisyys eivät ole uutisia. Valo ei kuulu tähän vuodenaikaan. Tällä kertaa olen kuitenkin tosissani. Minua huolettaa kaksi asiaa: turvallisuuspolitiikka ja sote. Viime viikolla kuuntelin Ulkopoliittisen instituutin Teija Tiilikaisen analyysia maailman tilanteesta ja siitä, miten kiristynyt ilmapiiri heijastuu Suomeen. Olemme menossa kohti kylmää sotaa, mikä tarkoittaa jyrkkää vastakkain asettelua idän ja lännen välillä. Venäjä muistuttaa yhä enemmän Neuvostoliittoa. Vielä 1990-luvulla uskottiin, että Venäjä on muuttumassa länsimaaksi, joka ennen pitkää liittyy Natoon. Päinvastoin kävi. Yhteistyön ilmapiiri on vaihtunut epäluuloon ja sotajoukkojen uudelleen asemointiin. Yksikin vahinko tai virheliike, johon joku ylireagoi, niin leimahdus on valmis. Sattumalla on näissä aina osansa. Olennainen kysymys on, miten kehitys saadaan pysäytettyä ja käännettyä rauhallisempaan suuntaan. Yhteydenpito ja puhuminen kaikkien, siis myös kilpailijoiden ja vihollisten, kanssa on ainoa vaihtoehto. Mykkäkoulu yleensä vain pahentaa asioita. Sote huolettaa siksi, että terveydenhuoltoon ollaan tekemässä niin isoa remonttia, että hirvittää. Jotenkin tuntuu, että muutos ei ole kenenkään käsissä ja syntyy vain hirveä härdelli. Toivon, että valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että joka puolella maata pääsee lääkäriin nykyistä helpommin ja nopeammin. Olen optimisti, mutta nyt usko on todella lujilla. Samaan vyyhtiin liittyy se, että keväällä on kuntavaalit. Kunpa löytyisi järkeviä ehdokkaita! Valtuutetun tehtävä on niin epäkiitollinen, että pelkään tässäkin pahinta. Heillä on edessään vaikeita päätöksiä, joista tulee vain rekkakuormittain lunta tupaan. Yksi kuitenkin pysyy: marraskuun pimeys, vanha ystäväni, jolle sytytän kynttilän. Laila Sairo Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/31/Kolumni%3A%20Olen%20huolestunut/2016221427093/68