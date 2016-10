Uutinen

Kolumni: Pussi saa näkemään punaista Asioin tavaratalon kosmetiikkaosastolla. Ostan ripsivärin, ja eikös vain myyjän käsi tavoittele kassan alta pikkuruista muovipussia. Piipahdan apteekissa. Ostan särkylääkerasian, jota myyjä ryhtyy oitis ujuttamaan pieneen muovipussiin. Molemmissa tapauksissa sanon reippaasti, että en tarvitse muovipussia. Kun on tämä olkalaukku, jonka lokeroihin mahtuu kevyesti vaikka mitä. Ripsiväri on niin mitättömän kokoinen putkilo, että se solahtaa ihan taskuunkin. Pieni muovipussi on turhake, jolle ei löydy mitään järkevää jatkokäyttöä. Kotona se kenties viruu hetken aikaa samassa kaapissa muiden muovipussien kanssa. Sitten pussi lentää hyödyttömänä roskiin. Että sellainen tuotteen elinkaari. Otetaan vielä yksi esimerkki: Ruokakaupan kassa tapaa kysyä, pannaanko pakasteet pieneen pussiin. No ei todellakaan panna, kiitos. Ylimääräistä pussikerrosta eivät kaipaa myöskään jogurtit tai sukkahousut, vaikka kassalla annetaan toisin ymmärtää. Kassalinjan kyljessä kököttävä hedelmäpussirulla saa osan kuluttajista näkemään punaista. Facebook-ryhmällä nimeltä Ei laiteta pakasteita pieneen pussiin, kiitos on lähes 12 000 tykkääjää. Tähän liittyen kuului maanantaina mainio uutinen. Vuonna 2017 muovipussien maksullisuus laajenee kaupoissa, ja hedelmäpussit poistuvat kassalinjoilta. Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto allekirjoittivat maanantaina EU:n pakkausjätedirektiiviin liittyvän sopimuksen. Sen tavoitteena on vähentää muovipussien kulutusta, merten roskaantumista ja muoviroskan aiheuttamia haittoja eliöstölle. Muovijäte säilyy luonnossa vähintään vuosikymmeniä. Siinä on hyvä syy kieltäytyä turhista muovipusseista. Tiina Aho Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

