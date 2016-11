Uutinen

Kolumni: Hyvä Jenni, Suomen Alicia Juontaja Jenni Pääskysaari esiintyy nykyään ruudussa ilman näkyvää meikkiä. Rillit rennosti nenällä ja hiuksetkin vähän sikin sokin — mutta silti upean näköisenä. Pääskysaari, joka aikaisemmin on totuttu näkemään ruudussa huomattavasti laitetumpana, on siis tehnyt aliciakeysit. Yhdysvaltalaislaulajatar kohautti taannoin esiintymällä julkisuudessa kasvot puhtaina. Syyksi hän ilmoitti kyllästymisen täydellisenä olemiseen. Alicia Keysin mukaan naiset on aivopesty kuvittelemaan, että heidän on näytettävä tietynlaisilta kelvatakseen. On aika nostaa meikkipussi pöydälle. Tuskin koskaan aikaisemmin ulkonäöllä on ollut yhtä paljon painoarvoa kuin nykyisin. Ja tuskin koskaan palaute on ollut yhtä suoraa ja julmaa. Vaikka meille yritetään nykyisin viestittää joka suunnalta, että riität sellaisena kuin olet, hullummaksi vain menee. Enää pieni pintaremontti ei riitä, vaan koko tomumaja tuunataan uusiksi. Varsinkin moni julkisuudessa esiintyvä nainen näyttää häkellyttävästi Barbie-nukelta: poksahtamaisillaan olevat silikonirinnat, liikkumattomat hiukset ja tyhjä katse. Tekoripsibuumi on saavuttanut samanlaiset mittasuhteet kuin kultaisella 1960-luvulla. Siksi on raikasta ja rohkeaa, että eturivin julkkikset näyttävät mallia ja viestittävät, että itseruoskinnan voi lopettaa. Pitää tietysti muistaa, että kaikkia naisia meikkaaminen ei kiinnosta lainkaan. Monelle se on vaikeaa ja vierasta. Itse muistan, miten 13-vuotiaana harjasin äidiltä lainaamaani kakkumaskaraa olemattomiin ripsiini ja koin ahaa-elämyksen. Sen jälkeen olen meikannut lähes päivittäin — itseni vuoksi. Meikki kohottaa mielialaani ja saa minut katsomaan ihmisiä rohkeammin silmiin. Hyvä itsetunto syntyy kuitenkin jossain muualla kuin peilin edessä. Kosmetiikkateollisuuden varaan sitä ei voi rakentaa. Katariina Hakaniemi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/02/Kolumni%3A%20Hyv%C3%A4%20Jenni%2C%20Suomen%20Alicia/2016221424143/68