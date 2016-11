Uutinen

Kolumni: Lihaton, vaan ei onneton Lihaton lokakuu on päättynyt. Kokeilimme mieheni kanssa olla neljä viikkoa ilman lihaa. Karsimme ruokapöydästämme pois kaikki eläinkunnan tuotteet paitsi kalan, kananmunat ja maitovalmisteet. Testi opetti, että lautasella ei aina tarvitse olla lihaa. Kuukauden aikana ruokavaliomme muuttui huomattavasti terveellisemmäksi. Söimme kalaa vähintään pari kertaa viikossa ja kasviksia päivittäin. Kokeilu lisäsi myös yhdessä tekemistä. Me, nouto- ja ravintolaruoan suurkuluttajat, jouduimme valmistamaan syötävämme itse. Lihaton lokakuu -kampanja ei nimittäin näkynyt paikallisten ravintoloiden valikoimissa. Etenkin lounasaikana lihattomia vaihtoehtoa on hyvin vähän. Lounastaminen osoittautuikin haasteen vaikeimmaksi osioksi. Muuten pescovegetaarisen dieetin noudattaminen oli yllättävän helppoa. Eniten innostuimme uusista kotimaisista lihankorvikkeista. Esimerkiksi nyhtökaurapasta veti vertoja jauhelihasta valmistetulle bologneselle. Ainoa ongelma oli näiden kasviproteiinipommien löytäminen: tuotteet ovat kaupoista jatkuvasti loppu. Onnistuimme kuukauden aikana saamaan käsiimme vain muutaman rasiallisen. Lihatonta lokakuuta vietettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Tempaus sai alkunsa vuonna 2013, jolloin Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius haastoi Docventures-ohjelman Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin kuukauden lihattomaan ruokavalioon. Kampanjalla on saattanut olla oma vaikutuksensa siihen, että kasvisruoasta on tullut Suomessa trendikästä. Kuitenkin, vaikka kasvistuotteita syödään enemmän kuin ennen, lihan kulutus kasvoi viime vuonna kolme prosenttia. Oma motiivini kasvisruokakokeiluun oli eettinen. Rakastan eläimiä, ja ajatus siitä, että popsin lemmikkikoiraani älykkäämpää sikaa, tekee pahaa. Haluan vähentää lihan syömistä myös ympäristösyiden takia. Ehdotonta kasvisyöjää minusta ei ole tullut, mutta tiistainakin tein töihin evääksi paputortilloja. Kirjoittaja on kulttuuritoimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

