Kolumni: Vain vaalielämää Yleisradio julkistaa ennen kuntavaaleja uuden politiikkaviihdeohjelman. — Tervetuloa Vain vaalielämää -sarjan pariin. Hallituspuolueiden ja suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajat ovat täällä laulamassa tärkeistä asioista. — Perussuomalaisten Timo, muut puolueet ovat valinneet sinulle Juha Vainion kappaleen. Miltäs kuulostaa? — Aika entinen ei koskaan enää palaa, enää kannata ei kurpitsoista puhua edes salaa, politiikka ei millään luista, kukaan perussuomalaisia ei muista, aika entinen ei koskaan enää palaa! — Ihanan mollivoittoista ulinaa, kuten perussuomalaisilta aina. Kyllä ihan oikeasti itkettää, kokoomuksen Petteri kommentoi. — Seuraavaksi keskustan Juha. Sinulla onkin Mikko Alatalon kappale, joka on omistettu Paavo Väyryselle. — Olipa kerran pieni paha mies Känkkäränkkä nimeltään, se huvittelee vit...keljuilemalla kaikille ja iskemällä sanansäilällään. Se on niin pisteliäs, että aikuiset ei pysty sitä sietämään, mutta puheenjohtajan luokse se mielellään pyrkii kyläilemään. — Ai kun herkkää, otetaanpas kaikki neljä nyt oikein jaxuhalit, että päästään yli tästä traumasta, SDP:n Antti herkistyy. — Kokoomuksen Petteri, sinulle on valikoitunut Cheekin biisi. — Kokoomus ei tuu poistuu täältä koskaan, woo-oo-oo-oo, kokoomuslaiset on ikuisia-a-aa-aaa. Ja mä lupaan pysyy rikkaana ja aina rikastua, koska woo-oo-oo-oo, kokoomuslaiset on ikuisia. — Kauheaa kuraa ja ohjelma-ajan väärinkäyttöä. Ja saanko minä taas lauluvuoron, älkää laulako päälle! perussuomalaisten Timo tuohtuu. — Viimeisenä vuorossa on SDP:n Antti. Minkä laulun kuulemme? — Ette mitään. Minua ei opposition edustajana laulata yhtään. Sen sijaan lausun runon. — Haihtuvi valta niin kuin perussuomalaisten virta, hiukset jo harmaat, lyö vallan pettävä pirta, turhaan, oi turhaan tartutte valtahan kiinni, riemua ei suo seura rattoisa ja fiini. Janne Rönkkö Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

