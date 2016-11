Uutinen

Purkautuuko Kouvolan päätöksenteon pattitilanne? Yhteistyökykyinen siirtymäajan vahva vaikuttaja. Talouden, hallinnon, soten ja yritystoiminnan osaaja. Hyvät suhteet eduskuntaan, kuntalaisiin ja henkilöstöön. Kokenut ja toimelias Kouvolan edunvalvoja. Aikamoinen fakiiri saa olla, jos haluaa täyttää kaikki vaatimukset, joita kouvolalaiset poliitikot lataavat nykyisen kaupunginjohtajan Lauri Lamminmäen seuraajalle. Toiveet menevät osin ristiin toistensa kanssa, mutta yksi asia toistuu monen poliitikon listalla: yhteistyökyky. Tämä kertoo jotain myös siitä, mikä ominaisuus vuodenvaihteessa pestinsä päättävältä Lamminmäeltä on joidenkin mielestä puuttunut. Lamminmäen johtamassa Kouvolassa päätöksenteko ja tehtyjen päätösten toimeenpano on monesti ollut tahmeaa. Kuntaliitoksen ennakoidut hyödyt ovat realisoituneet hitaasti, hallinnon rakenteita ei ole saatu uudistettua tehokkaasti eikä sairaalaa ole saatu rakennettua. Tämä ei tietenkään ole pelkästään Lamminmäen vika. Kaupunginjohtaja on viranhaltija, joka valmistelee ja esittelee asioita — poliitikot päättävät. Yhdistyneessä Kouvolassa on koko olemassaolon ajan ollut useita suhteellisen tasavahvoja poliittisia ryhmittymiä. Toisin oli vanhoissa kunnissa, joissa valtapuolue saattoi runnoa päätöksiä läpi. Lamminmäki ei ole saanut jyräämään tottuneita poliitikkoja kuriin. Jos uudistukset eivät etene, kaupunginjohtajan tehtävä on neuvotella sellaisia kompromissiehdotuksia, joilla on mahdollisuuksia toteutua. Viime aikoina Lamminmäki on löytänyt useimmiten yhteisen sävelen kokoomuksen kanssa. Demarien kanssa on ollut hankalampaa. Lamminmäki on ollut virkamiesmäinen ja asiantuntijaroolia hakeva johtaja. Hän on monesti korostanut valmistelevansa asioita virkavastuulla. Asiakeskeisyyden ja johdonmukaisuuden taustapuolena on ollut jääräpäisyys. Lamminmäellä ei ole ollut herkkyyttä kuunnella poliittista ohjausta. Hän on esimerkiksi tuonut talousarvioesitykseen useana vuonna ehdotuksia lähes samassa muodossa, jossa valtuusto on ne vuotta aiemmin hylännyt. Sitten hylkäys on toistunut. Tämä on selvästi turhauttanut kaupunginjohtajaa, mikä on toisinaan näkynyt myös ulospäin. Esitellessään jäähyväisbudjettia keskiviikkona Lamminmäki totesi, että ”poliittisilta päättäjiltä pitäisi löytyä valmiutta rakenteellisiin uudistuksiin”. Tämä on totta, mutta myös kaupunginjohtajalta pitäisi löytyä uusia ehdotuksia, jos vanhat eivät kelpaa. Ratkaisuja pitää hakea aktiivisesti. Tulevalla kaupunginjohtajalla on yhteistyökumppaneinaan samat poliitikot kuin Lamminmäellä — ainakin kevään vaaleihin saakka. Vaalit yhdistettynä johtajavaihdokseen saattavat purkaa Kouvolan päätöksenteon pattitilannetta. Entä Lamminmäki? Kuntaliitossa hän palaa asiantuntijarooliin, jossa on omimmillaan. Hänen tehtävänsä on tukea erityisesti suuria kaupunkeja muutoksessa, jonka sote- ja maakuntauudistus tuo mukanaan. Siis myös Kouvolaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/05/Purkautuuko%20Kouvolan%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteon%20pattitilanne/2016221445102/68