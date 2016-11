Uutinen

Kolumni: Saa väsyä, saa pyytää apua Elämä pienen lapsen kanssa on monille yksinäistä aikaa. Kaikilla ei ole tukiverkkoa lähellä, kaikkien lähipiiri ei ehdi auttaa tai apua ei kehdata pyytää. Kyläkään ei enää kasvata, vaan vanhemmuudesta on tehty ydinperheiden yksilösuoritus. Kaikki eivät jaksa käydä perhekerhoissa tai tunne oloaan kotoisaksi niissä. Kun muut ovat päivätöissä, on neljän seinän sisään helppo jäädä. Yksinäisyys ja väsymys kasvavat. Asiaa käsiteltiin viime viikon Ylen keskusteluohjelma Marja Hintikka Livessä. Juontaja ja malli Piritta Hagman kertoi ajatelleensa, että pitää pärjätä, koska ennenkin pärjättiin. Hänestä tuntui, ettei väsymyksestä ollut oikeutta valittaa, koska ennen asiat olivat huonommin. Ensisynnyttäjien keski-ikä on lähellä 30 vuotta. Oma arki on jo rakennettu, kun lapsi tulee taloon. Lapsenhoidon lisäksi monelle pikkuvauvan vanhemmalle kasaantuvat koti- ja pihatyöt. Reissutöitä tekevien puolisot ovat erityisen kovilla. Vaikka oman tukiverkon apua olisikin saatavilla, väsyy helposti, jos hengähdyshetkiä arjesta ei löydy. Tämän voin sanoa alle vuoden kokemuksella lasten kasvatuksesta. Kouvolan kaupungin ehkäisevä perhetyö tekee erittäin tärkeää työtä kodeissa, kiitos siitä. Suosittelen jokaista jaksamistaan miettivää vanhempaa ottamaan yhteyttä neuvolaan. Väsynyt vanhempi ei ole lapsen etu. Lyhyellä kokemuksellani antaisin synninpäästön kaikille vanhemmille, jotka eivät jaksa olla kotona kolmea vuotta, vaikka mahdollisuus olisi. Samalla nostan hattua niille, jotka jaksavat. Kaikilla puolisoilla ei vielä ole mahdollisuutta jäädä kotiin, mutta kannatan perhevapaiden jakamista vanhempien kesken — toki vanhempien omia toiveita, esimerkiksi imetyksen suhteen, kunnioittaen. Itse palasin viikko sitten töihin lepäämään, kun puoliso jäi kotiin lapsen kanssa. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/08/Kolumni%3A%20Saa%20v%C3%A4sy%C3%A4%2C%20saa%20pyyt%C3%A4%C3%A4%20apua/2016221458170/68