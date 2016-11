Uutinen

Hui — palvelua! Matkalla pääkaupunkiin piti pysähtyä tankkaamaan auto. Eräällä huoltoasemalla moottoritien varrella ystävällinen mies tarjoutui tankkaamaan auton puolestani. Olin hämilläni. Miksi ihmeessä? Maksaako se ylimääräistä?Mies sanoi tankkauksen kuuluvan bensan hintaan. Mikäpä siinä. Eivätpähän omat kädet haise tankkauksen jälkeen bensalle.— Katsonko samalla, että nesteet ovat kunnossa?— Meillä on myös pyyhkijänsulat tarjouksessa. Näyttää tuo toinen vähän repsottavan.Hyvänen aika — palvelua!Olin pyörryksissä moisesta. Pyörin hermostuneena auton ympärillä. Mies tankkasi ja tarkisti nesteet. Hämmästelin miehelle, että eihän missään enää nykyisin saa palvelua, ei ainakaan huoltoasemalla. Autoilijalla on yleensä vastassaan kylmäaseman persoonaton automaatti, joka hyväksyy vain korttimaksun. Pahimmassa tapauksessa pankkikortilta lähtevät rahat aasialaiselle tilille laittoman skimmauksen jälkeen.Mies paljasti keksineensä tankkauspalvelun kuusi vuotta sitten. Yrityksessä on haluttu jatkaa hyväksi havaittua käytäntöä, koska asiakkaat ovat siihen mieltyneet.Epäröin vieläkin miehen aikeita, kunnes kuulin, että öljyäkin olisi hyvä lisätä jossain vaiheessa.— Mutta ei sillä vielä kiire ole.Mies toimitti kassalle laskun bensasta ja pyyhkijänsulista. Lasku oli nelisenkymppiä suurempi sulkien takia.Autolle palattuani huomasin, että tuulilasi ja takalasi oli pesty. Eihän tämmöistä tapahdu enää missään!Mietin saamaani palvelua, kun tankkasin autoa hyytävässä viimassa kylmäasemalla. Oli kiva tehdä heräteostoksia huoltoaseman kaupassa, sillä aikaa, kun joku muu taisteli jäätyneen bensatankin korkin ja jääkylmän pistoolin kanssa. Kouvolassahan ei tiettävästi tämän sortin palvelua saa mistään. Vihje, vihje, yrittäjät!Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/09/Hui%20%E2%80%94%20palvelua%21/2016221462925/68