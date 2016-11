Uutinen

Kolumni: Kremlologia teki paluun Nyt kun USA:n presidentinvaalit ovat vihdoin ohi, on aika suunnata katse itään. Venäjällä aletaan myös valmistautua valitsemaan maalle johtajaa. Tuskin syyllistyn kovin suureen juonipaljastukseen, jos kerron jo nyt, kuka tulee valituksi. Jättiyllätys olisi, jos Kremliin muuttaisi joku muu kuin Vladimir Putin. Putinin varma voitto ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Moskovassakin pelattaisi presidenttipeliä. Sitä pelaa täyttää päätä Putin itse, joka haluaa tulla valituksi ”oikealla tavalla”, jäämättä kenellekään kiitollisuuden velkaan. Näin väittää venäläinen Minchenko Consulting -yritys raportissaan Venäjän sisäpolitiikasta. Politbyroo 2.0. -raportista kertoo kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen Ylen nettisivuilla. Raportin mukaan Putin on pienentämässä sisäpiirinsä vaikutusvaltaa. Sisäpiiri koostuu armeija- ja turvallisuuspalvelutaustaisista silovikeistä, joihin Putin itsekin lukeutuu sekä liberaaleista, joita edustaa pääministeri Dmitri Medvedev. Konsulttitoimisto ennustaa jälkimmäisten olevan nousussa, mikä olisi hyvä asia niin Venäjän itsensä kuin ulkomaailmankin kannalta. Silovikit tarkastelevat maailmaa geopolitiikka edellä, mikä takaa sen, että Venäjän kuihtuminen jatkuu ja takamatka lännen teknologiaan kasvaa. Venäjä kaipaisi kipeästi monella taholla uudistumista, mutta investointeihin ja kehitykseen tarvittavat panostukset menevät sotilaskuluihin. Liberaalien voimistuminen, esimerkiksi Putininkin arvostaman Aleksei Kudrinin nousu pääministeriksi, voisi merkitä uutta käännettä. Tosin valta-asemien arviointi Venäjällä alkaa olla yhtä mystistä kremologiaa kuin Neuvostoliitonkin aikana. Puolustusministeri Sergei Shoigun sanotaan olevassa kovassa nousussa, koska hänen annettiin tehdä kolme maalia Putinin isännöimässä jääkiekkoturnauksessa! Kirjoittaja on mielipidetoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/10/Kolumni%3A%20Kremlologia%20teki%20paluun/2016221468691/68