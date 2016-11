Kolumni: Trump kääntää luovan tuhon

Uutinen

Trump kääntää luovan tuhon On ollut söpöä seurata, miten mediassa — myös suomalaisissa valtamedioissa — Donald Trumpia tiistaiseen saakka väheksyneet toimittajat muuttuivat yhdessä yössä demokratian leijonista lampaiksi. Myötämieliseksi käyneen määkimisen välistä kuuluu kuitenkin, että yhä korpeaa. Teksasilainen kiipeilytuttuuni arvasi vaalituloksen jo helmikuussa. Ovenkarmit rutisevat pian Valkoisessa talossa. Taloustieteilijöitä ja poliitikkoja kuunnelleet toimittajat yrittävät loppuun saakka vakuuttaa, että Hillary Clinton olisi kahdesta epämiellyttävästä vaihtoehdosta se parempi. Hän edusti näissä vaaleissa jatkuvuutta. Clintonin talous- ja valtaeliittikytkyillä nykyinen meno olisi jatkunut suurin piirtein ennallaan. Globalisaatio kehittyisi, työväestön olot näivettyisivät vähän kerrallaan ja rikkaat rikastuisivat. Tämä kaikki olisi sopinut niille, joilta demokraattiset toimittajat kyselivät vaalinalustunnelmia. Paradoksaalista on, että kurjistuva keskiluokka ja jo osattoman osaan joutuneet valitsivat presidentiksi miljardöörin, joka lupasi muutosta: töitä ja elintasoa amerikkalaisille. Dallasilainen tuttavani ennusti, että likaisen vaalikampanjan jälkeen Trumpista kehkeytyy herrasmies, joka hakeutuu kaikessa kompromissin suuntaan. Jos näin käy, Trump pettää äänestäjänsä, ja eliitti kuppaa keskiluokasta veret nykyiseen tyyliin myös jatkossa. Jos Trump pitää lupauksensa, taloustieteilijä Joseph Schumpeterin (1883—1950) luovan tuhon teoria voi toteutua väärinpäin: tuottamattomat yritykset kääntyvät tiukan sääntelyn avulla tuottaviksi. Joku muu kuin riskin kantavat yritykset päättäisivät, mitä tehdään ja mihin investoidaan. Tähän eivät usko muut kuin huonosti koulutetut amerikkalaiset evankelistojen luvatussa maassa. Matti Tieaho Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen esimies.

