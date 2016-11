Uutinen

Kolumni: Euroopan ensi-ilta Yhdysvaltojen presidentinvaalin tuloksen päivittely jatkuu. Tuloksen analysointi on järkevää, mutta sen kritisoiminen on turhaa. Yhdysvaltalaiset käyttivät kansanvaltaansa tavalla, jota länsimaissa halutaan kunnioittaa. Vaalien lopputulos on koskematon. Sen sijaan Euroopassa pitäisi valmistautua nyt vimmatusti uuden ajan ensi-iltaan. Kun Donald Trumpin ulkopoliittisista linjauksista ei kukaan pysty tekemään järkeviä johtopäätöksiä, pitäisi Euroopan kääntää nyt katse omaan mantereeseen. Tekeepä USA jatkossa mitä tahansa, Euroopan on syytä hyväksyä, että Atlantin yli ulottuvan napanuoran katkaiseminen saattaa lopulta tapahtua amerikkalaisin saksin. Muutosta odotellessa Eurooppa on kuitenkin hajanainen ja heikko. Paradoksi on siinä, että juuri nyt kaivattaisiin kipeästi yhtenäistä Eurooppaa. Euroopan ongelmalista on pitkä. Julmat pommitukset Syyriassa voivat pahentaa pakolaisongelmaa. Talouskasvu laahaa. Britannian vetäytyminen Euroopan unionista oli etenkin henkisesti järkyttävä isku. Itäeurooppalaiset valtiot toimivat tavalla, joka on kaukana demokratiasta. Lisäksi turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut radikaalisti Venäjän vallattua Krimin. Tämän listan pitäisi kannustaa Euroopan unionia etsimään vimmaisesti yhtenäisyyttä. Näköpiirissä on kuitenkin lisääntyvä hajaannus. Toreilla ennustetaan, mikä maa lähtee unionista seuraavaksi. Mistä ihmeestä tässä on kysymys? Lopulta vastaus taitaa olla sama, mikä selittää Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen. Kansa jakautuu ja ääripäät loittonevat. Yhteiskunnan eliitin verbaliikka ei puhuttele kansaa. Syntyy äärilaitojen leirejä, ja nämäkin leirit pirstaloituvat. Eurooppalaiset ihmettelevät Amerikan vaaleja, kun oma mantere kuhisee samanlaisia esimerkkejä. Italiassa järjestetään kansanäänestys perustuslain muutoksista. Jos kansa torppaa hallituksen esityksen perustuslain muuttamisesta, Italiassa on jälleen poliittinen kriisi. Saksassa mietitään, mitä tapahtuu ensi vuoden liittopäivävaaleissa. Maata rautaisella otteella hallinnut liittokansleri Angela Merkel ei ole kertonut (omista) suunnitelmistaan. Jos Merkel asettuu ehdolle, ei menestys ole taattu. Maaliskuun osavaltiovaaleissa Merkelin kristillisdemokraatit saivat takkiinsa, kun oikeistopopulistinen AFD juhli. Kun Yhdysvallat ”valitsi väärin” ja kun Eurooppa natisee liitoksissaan, Moskovassa presidentti Vladimir Putin tähyilee länteen myhäillen. Juuri eripuraa Moskova länneltä eniten kaipaa. pekka.lakka@kaakonviestinta.fi | Twitter:@LakkaPekka Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja. Lue koko uutinen:

