Kolumni: Topakat Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi. Huh-huh! Ratamon ja Larikan vika! — Tietoa on Voi minua onnetonta. Toimistossa yksin kävelin. Oli hiljainen iltapäivä ja työkavereiden jutustelu kaikui kaukaa kahvihuoneesta. Vatsan turvotuksesta kärsin. Muistin lukeneeni, että palkokasveissa on aineita, jotka kulkevat ohutsuolen läpi bakteerien ravinnoksi. Herneitä iskin kiduksiini kahden päivän ajan. Himo minut tällaiseen ajoi. Kaasun määrä lisääntyi suolistossa. Ajattelin huvittaa itseäni. Ponnistin toimistossa tasaloikkaa ja sulkijalihakset lepattivat kuin kynttilän liekit myrskytuulessa. Sermin takaa Tellervo nosti päätään ja osoitti oikealla kädellään olevansa puhelimessa. — Miksi en koskaan malta? Itämerellä on nähty kaksi venäläistä kaarnalaivaa. Natoon ja äkkiä! — Reservin amiraali Siis tota niiqu, mä ehkä tota niiqu hajoon! Ostin kivat bixut ja sit tulikii talvi, enkä niiqu tota voi käyttää niit enää ku ehkä joskus 100 vuoden päästä ens kesään. Mut jos joku ihq jäbä haluu nähä ne mun pääl, ni tsekkaa vaa niiqu instast nimel gimmajaalast. Jollekkii sexylle jäbälle, jol on massii, voin tota lähettää snäpis tai wotsapis videopätkän. Onx joku teist muutes niiqu faces? Ai on? Mix, koska se on jo tota ihan out. Mut hei, fanipostii kiitti mulle niiqu!!!! Ja tota niiqu hottisjäbille vaa tiedox, et mä oon sit edellee aika hyvännäkönen!! — Gimma Jaalast Izäs oli q su4 t3ki! — Vozu Mylzält Ouuuuuuuu, huusi lanko/pyöräretkensä määränpäänä Hanko/ahterinsa alla vain satulatanko. — Runosetä Väinö Vielä on kesää jäljellä, sanoi muori, kun ruohonleikkurilla säärikarvojaan ajeli. — EI herranjumala sentään mikä savotta Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

