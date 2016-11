Uutinen

Kolumni: Peruna sinne tai tänne Suomessa heitetään vuosittain hurja määrä ruokaa roskiin. Kuluttajaliitto on laskenut, että keskivertosuomalainen ostaa vuodessa 24 kiloa ruokaa, jonka jättää syömättä. Biojätteisiin, roskapussiin tai pihan perälle päätyvä ruoka jättää kukkaroon vuosittain 125 euron loven per henkilö. Eniten viskataan pois leipää, hedelmiä, vihanneksia, juureksia, maitoa ja kahvia. Yksi kiikuttaa biojätteisiin ruokaa enemmän kuin toinen ja kotitaloudet enemmän kuin kaupat. Ruoan käyttämättä jättämiseen suhtaudutaan hövelimmin niissä kotitalouksissa, joissa on paremmat tulot. Pääkaupunkiseudulla ruokaa päätyy roskiin enemmän kuin muualla. Kun mukaan lasketaan myös teollisuuden ja ravitsemispalveluiden ruokahävikki, liikutaan jo suuremmissa lukemissa. Koko ravitsemusala kotitaloudet mukaan luettuna kärrää vuodessa ruokaa roskiin noin 460 miljoonaa kiloa, ilmenee Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen laskelmista. Eihän sitä tietenkään helposti huomaa. Määrät syntyvät vaivihkaa. Syömättä jää leipäviipaleita, banaaneja, appelsiineja ja keitettyjä perunoita, joista kukaan ei jaksanut tehdä pyttipannua. Tarkemmin ajatellen, saattaa näistä vuosittain se 24 kiloa kertyä. Kun on se kompostikin pihan perällä vielä. Hävikki koskee myös ravintoloita. Sitran mukaan viidennes Suomen ravintoloiden ruuista päätyy jätteeksi. Tähän huutoon vastaa myös Kouvolassa toimintansa aloittanut uusi ResQ Club -sovellus, jonka kautta voi hankkia itselleen halvalla ravintolasta ylijäännyttä ruokaa. Toiminta on ainakin näin alkuun pienimuotoista, mutta yksittäisistä perunoista ja päärynöistä syntyy myös tuo valtava hävikki, yli 400 miljoonaa kiloa syömättä jätettyä ruokaa Suomessa tänäkin vuonna. Marjo Latvanen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

