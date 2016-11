Uutinen

Kolumni: Valoa ja haasteita Ennusteen mukaan työttömyystilanteessa, kaikissa ryhmissä, näyttäisi olevan valoa näkyvissä, vihdoinkin. Tuuletuksiin ei kuitenkaan ole aihetta. Iso ongelma on pitkäaikaistyöttömyyden jatkuva kasvu. Valitettavasti ennuste kertoo myös, että nähtävissä oleva talouskasvu ei riitä hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttamiseen. Hallitus pyrkiikin kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että pääsisimme vahvempaan kasvuun ja sitä kautta parempaan työllisyyskehitykseen – vaikkei siihen nopeita ja helppoja keinoja olekaan. Siksi hallitus etsii yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa edelleen uusia keinoja työllisyyden kohentamiseksi. Kevään 2017 työllisyyspaketin jatkovalmistelussa on itsensä työllistäjien työttömyysturva sekä ulosottoon liittyvien kannustinongelmien purkaminen. Tämä valmistuu 14.12.2016. Hallituksen kärkihankkeista osa liittyy suoraan työmarkkinoihin: yksityisen palvelutuotannon lisääminen TE-palveluissa ja TE-palveluiden- ja yrityspalveluiden kokoaminen kasvupalveluiksi. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat sopineet (5.10.), että arvioidaan edellytyksiä käyttää myös ansioturvaa palkkatukena ja starttirahana. Lisäksi pohditaan työttömyyden aikaisen opiskelun kehittämistä ja työvoimapalveluiden riittävien resurssien turvaamista. Lisäksi työnsä on aloittanut kannustinloukkujen purkamista ja alueellista liikkuvuutta selvittävä työryhmä. Merkittävä asia on myös se, että työmarkkinaosapuolet ovat luomassa ”Suomen mallia” työehtosopimusjärjestelmäksi. Lisäksi työaikalakia ollaan uudistamassa 2017 ja vuosilomalakia 2018. Näilläkin voi olla työllisyysvaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Työmarkkinoiden toimivuus on myös tärkeää: monet jo esillä olleet uudistukset ovat tähdänneet tähän. Uudistuksilla pyritään alentamaan työttömyyttä mm. sitä kautta, että työttömyysjaksot lyhenisivät. TEM:ssä on laskettu, että keskimääräinen työttömyyden keston lyheneminen yhdellä päivällä säästäisi valtion kustannuksia 10 miljoonalla. Kirjoittaja on oikeus- ja työministeri. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/17/Kolumni%3A%20Valoa%20ja%20haasteita/2016221487711/68