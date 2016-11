Uutinen

Kolumni: Loppunäytös odottaa Niin kiire ei hallituksen kokouksessa pitäisi olla, etteikö puheenjohtajan kannattaisi käyttää paria minuuttia varmistuakseen, että sihteeri saa kirjattua päätöstä vastaavan esityksen, kirjoittaa Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja Johanna Värjä kolumnissaan. Kouvolan kaupunginvaltuuston maanantainen kokous oli sekava soppa alusta alkaen. Valtuuston piti päättää, voiko kaupunginhallitus jatkaa sote-palvelujen ulkoistuksen kilpailutusta vai ei. Oli vain yksi mutta — hallituksen päätösesitys puuttui. Kun kyse on 84 miljoonan euron ulkoistuksesta, on aivan posketonta tulla valtuustoon esityksellä ”asialle haetaan valtuuston kanta seuraavassa kokouksessa”. Niin kiire ei hallituksen kokouksessa pitäisi olla, etteikö puheenjohtajan kannattaisi käyttää paria minuuttia varmistuakseen, että sihteeri saa kirjattua päätöstä vastaavan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) esitteli kokouksen aluksi korjatun esityksen hankintamenettelyn jatkamisesta. Se sai vastaansa keskustan Kimmo Jokirannan esityksen, että kilpailutusta ei tule tässä vaiheessa käynnistää. Äänestykseen asti eteni vain Jukka Nybergin (sd.) vastaesitys asian jättämisestä pöydälle. Tulos oli täpärä: 32—25 sen puolesta, että asian käsittely jatkui valtuustossa. Pöydällepano olisi tosiasiallisesti tarkoittanut sitä, että kaupunki olisi jättänyt tarjouspyynnöt lähettämättä. Käytännössä tuloksen ratkaisi kuusi perussuomalaista, joiden tukeen SDP todennäköisesti luotti. Perussuomalaiset olivat kuitenkin valmiita jatkamaan asian käsittelyä, vaikka pitivät ensisijaisena kymenlaaksolaisen neuvotteluratkaisun löytymistä. SDP sai pidettyä rivinsä suorassa, kun kaupunginhallituksessa kilpailutusta kannattanut Marjo Lakka esimerkiksi oli pois kokouksesta. Liki kaikki yllättyivät, ettei kilpailutuksen hylkäyksestä tullut toista äänestystä. Puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) kokosi valtuutetut pikavauhtia sen kannalle, että hallitus saa jatkaa hankintaa ja lopulta asian päättää valtuusto. Viimeinen näytös odottaa tammikuussa. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

