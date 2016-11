Uutinen

Kolumni: Vanha VR näyttää hampaitaan Nuoret viihtyvät hyvin Kouvolan matkakeskuksen suojissa iltaisin. Joidenkin matkustajien mieleen asemahallissa aikaansa viettävät nuoret eivät ole. Häiriöistä palautetta saanut VR:n edustaja otti yhteyttä kaupungin nuorisopalveluihin aseman tilanteen takia. Kohdennetun nuorisotyön koordinaattori Esko Lavonen piti palaverin VR:n ja vartiointiliikkeen edustajan kanssa. Kaupungin nuorisopalvelut esitti idean nuorille määräajaksi avattavasta kokoontumistilasta suljetun R-kioskin tiloihin. Kysyin VR-Yhtymän viestinnästä, kuka on oikea henkilö kommentoimaan asiaa. Sain vastauksen sähköpostilla: Kouvolan asemalla oleva tila on tarkoitettu liiketilaksi ja mahdollisten uusien vuokralaisten kanssa käydään keskusteluja tilojen vuokraamisesta liiketilakäyttöön. Soitto viestintään vahvisti, että tästä asiasta ei keskustella enempää. VR:llä on oikeus päättää asiasta haluamallaan tavalla. Asiasta tehty juttu ja tämä kolumni olisivat toisenlaisia, jos yhtiössä ajateltaisiin asiaa laveammin kuin eurojen kautta. VR hukkasi tuhannen taalan paikan viestiä positiivista mielikuvaa luovana yrityksenä. Junan odottaminen ja asemalla asiointi on oleellinen osa matkustamista. Moderni yritys pyrkii ainakin perustelemaan päätöksensä. Nurinkurista asiassa on sekin, että ratkaisua haetaan ongelmaan, jonka VR on itse havainnut ja tuonut julki. Ratakiskon jäykäksi joskus haukutun yhtiön vanha haamu nostaa päätään Kouvolan asemalla. Haastattelemamme nuoret olivat hyvin innostuneita pop up -kokoontumistilan saamisesta asemalle. Aina voi kysyä, miksi nuoret hengailevat asemalla. Asian luulisi kiinnostavan huoltajiakin. VR:n vastuulla nuorten tekemiset eivät tietenkään ole, mutta tässä asiassa yhteistyö voisi näkyä myös viivan alla. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

