Uutinen

Päätoimittajalta: Punaisten ämpärien aamu Torstaina ennen aamukahdeksaa Veturin pihalla oli jono. Kauppakeskuksessa uuden liikkeen avannut Tokmanni oli luvannut tuhannelle ensimmäiselle asiakkaalle avajaisklassikkonsa, sekalaisella tavaralla täytetyn muoviämpärin. Ämpäreitä on lähiaikoina jaossa myös muualla, sillä ennen joulua Tokmanni avaa myymälöitä Lohjalla, Oulussa ja Kuopiossa (HS 17.11.). Kouvolassa yritys rakentaa lisäksi uuden myymälän vanhan tilalle Viitakumpuun. Halpakaupaksi mielletty Tokmanni listautui tänä keväänä pörssiin Stockmannin ja Keskon kaveriksi. Stockmannilta vähintäänkin inspiraatiota nimeensä hakenut Tokmanni on kasvanut voimakkaasti ostamalla kilpailijoita ja perustamalla uusia liikkeitä. Samaan aikaan ennen niin arvostettu Stockmann painii vaikeuksissa ja sulkee myymälöitä. Keskolla ja Tokmannin laajentumisella on yhteys Anttilan kautta. Kesko myi tappiota tekevän Anttila-ketjun puolitoista vuotta sitten pilkkahinnalla vain päästäkseen sitä eroon. Viime kesänä Anttilat menivät konkurssiin. Nyt Tokmanni valtaa useissa kaupungeissa juuri Anttilalta tyhjäksi jääneitä tiloja. Näin tapahtui myös Veturissa, jossa Tokmanni sijoittui entisen Anttilan alakertaan. Kouvolan keskustassa olisi ollut toinen, hiukan kauemmin tyhjillään ollut entinen Anttilan tila. Tokmanni halusi kuitenkin Veturiin — todennäköisesti siksi, että yrityksellä on toinen myymälä keskustan liepeillä Viitakummussa. Lisäksi kaupan sijoituspäätöksiin vaikuttavat aina vuokrat ja potentiaaliset asiakasvirrat. Jos asiakasvirta ehtyy, myös idioottivarma bisnes on heikoilla. Tämä näkyy Kouvolan keskustan Alkon tapauksessa. Ensin lähti Anttila, sitten K-market ja lopulta Alko. K-market ja Alko eivät toki kaikonneet keskustasta lopullisesti, sillä kumpikin on ilmoittanut avaavansa vielä keväällä. Anttila, Stockmann ja Tokmanni kertovat kaupan murroksesta. Kuka olisi vaikkapa kymmenen vuotta sitten uskonut, että kolmikosta viimeksi mainittu on parhaassa vireessä 2016? Anttila aloitti runsaat 60 vuotta sitten postimyynnistä ja rakensi vähitellen laajan kivijalkamyymälöiden verkoston. Anttilan kaatoi lopulta verkkokauppa — siis nykyajan vastine sille kaupankäyntitavalle, josta Anttila oli saanut alkunsa. Verkko on kolhinut myös Stockmannia, mutta ei niin pahasti kuin Venäjän kriisi. Kaikki muistavat Anttilan postimyyntikatalogit, ja moni haikailee ketjun Kouvolan-liikkeiden perään. Kouvolan Stockmannista muistuvat mieleen lähinnä katolla loistaneet säätä ennustaneet värikuutiot, sen verran kauan Stockan lopettamisesta täällä on. Toivottavasti Tokmannin laajentuminen on vakaalla pohjalla. Olisi hyvä, jos tulevaisuudessa ei vain muistella punaisia muoviämpäreitä, vaan yhä jaetaan niitä. Petri Karjalainen petri.karjalainen@kouvolansanomat.fi Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/20/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20Punaisten%20%C3%A4mp%C3%A4rien%20aamu/2016221499097/68