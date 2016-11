Uutinen

Kolumni: Cd-harrastajan kulta-aika Olen tehnyt viime aikoina paljon hyviä levyhankintoja. Samassa rytäkässä on tullut ostettua niin niin progea, poppia kuin rockiakin. Monesti on riittänyt, kun nimi on tuttu ja jollain tapaa kiinnostava. Parasta kaupoissa? Se, että levyt ovat erittäin halpoja, keskimäärin euron kappale. Olen huomannut ympäristössäni uuden trendin: cd-levyjen hävittämisen. Ymmärrän kyllä, että monet saavat musiikillisen kiintiönsä täyteen Spotifyn suoratoistopalvelun avulla. Onhan digitaalisuus helppoa, ja tarpeeksi kauan musiikkia verkosta kuunneltuaan sitä huomaakin cd-hyllyn keräävän melkoista pölykerrosta. Siksi monet hankkiutuvatkin nyt tilaa vievistä cd-levyistä eroon. Eihän uusissa autoissakaan ole enää koko cd-soitinta. Tämä on hyvä paikka kaltaiselleni Sulo Vilenille. Tulee ostettua, kun halvalla saa. Hyllyssä on nimittäin tilaa. Samaan säkkiin mahtuu yhtä lailla Phil Collins kuin Danzig. Kaikkea tekee mieli kuunnella edullisesti. Sama ilmiö oli nähtävissä 1990-luvulla, kun cd tuli markkinoille ja ihmiset alkoivat kantaa lp-levyjä kirppiksille kuin viimeistä päivää. Nyt tässäkin asiassa ovat kupit kääntyneet. Cd:t ovat edullisia, ja vanhat vinyylilevyt ovat nyt samoissa hinnoissa kuin kaupasta aikoinaan haettaessa. Keräilylevyt ovatkin sitten oma luokkansa. Nyt on silti hyvä hetki täydentää omaa kokoelmaa pilkkahinnalla. Onhan Spotifyssä puolensa. Kaikki maailman musiikki pientä kuukausimaksua vastaan ilman keskeytyksiä. Tai kaikki se musiikki, josta julkaisijataho on päässyt yhteisymmärrykseen Spotifyn kanssa. Tästä ei ole kauaa, kun eräskin tuttava kirosi suosikkibändinsä albumeiden hävinneen suoratoistopalvelun listoilta. Siinä vaiheessa piti kuulemma ostaa taas fyysinen levy. Niko Kaartinen Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

