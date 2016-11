Uutinen

Kolumni: Käännös vasempaan — päin!? Tämä sulkeisista tuttu komento on tullut viime viikkoina yhdistetyksi myös Virossa meneillään olevaan poliittiseen muutokseen. Ainakin kansainväliseen lehdistöön on livahtanut muutama juttu, joissa väitetään ”länsimielisen hallituksen” kaatuneen ja ”Kremlin-mielisen” astuvan tilalle. Ja että Viron politiikassa on tapahtumassa merkittävä käännös vasemmalle. Markkinaliberaali pääministeripuolue Reformierakond kun joutuu oppositioon ja tilalle astuu keskustapuolueen, demareiden ja uuskonservatiivisen IRL:n muodostama hallitus. Oikeasti kyseessä ei ole mikään erityinen käännös yhtään mihinkään. On totta, että pian vallan ottava hallitus on esitellyt virolaiseen verotukseen kevyttä progressiota. Yleiseurooppalaiseen keskitasoon verrattuna se ei ole mitään erikoista, mutta tasaveron luvatussa maassa pieni- ja keskituloisten verotuksen vähäinenkin keventäminen on vallankumouksellista. Todellista progressiota uudetkin hallitsijat kuitenkin säikkyvät. Jopa sanana. — Tämä ei ole progressiivista verotusta, syntyvän hallituksen avainministerit toistivat lehdistötilaisuudessa. Vähän samaan tapaan kuin Timo Soini vannoi, että ”Gug-gen-hei-miin eitulevaltionrahaa”. Sekin on totta, että Viron keskustalla on voimassa oleva yhteistyösopimus Venäjän presidentin Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa. Sopimuksen 12 vuoden takainen veturi Ain Seppik on kuitenkin aikoja sitten loikannut Reformipuolueeseen ja hyvillä Venäjän-suhteilla varustettu Edgar Savisaar syrjäytetty puolueen johdosta. Puolueen nykyjohto pitää sopimusta aikoinaan vironvenäläisten äänten kalasteluun suunniteltuna työkaluna, jolla ei nykyään ole mitään merkitystä. Merkittävissä linjauksissa keskusta ei esimerkiksi aja luopumista EU- tai Nato-jäsenyydestä. Kun tarkastelee uuden hallituksen talous-, sosiaali- ja ulkopoliittista ohjelmaa kokonaisuudessa, voi todeta, että verrattuna moneen EU-maahan — Suomi mukaan luettuna — Viro pysyy edelleen melko oikealla. Rain Kooli Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

