Kolumni: Reikäjuustokuu Kello 3.30 tuhahdan ärtyneenä ”nyt riittää!”, otan peittoni ja siirryn sohvalle. Pimeään olohuoneeseen kahden oven taakse, kuulen lapsen huudon alkavan. Kahden tunnin meuhkaaminen on taas saanut päätäni puristavan vanteen niin tiukalle, että kohta poksahtaa. Tästä se tunteiden käsittely alkaa, vaikka kolmen tunnin päästä pitäisi jaksaa herätä uuteen aamuun. Suututtaa ja itkettää, eikä uni tule. Lopulta vaivun johonkin selkounen kaltaiseen tilaan, jossa soitan esimiehelleni kertoakseni, etten jaksa tulla töihin. Vauvojen uniongelmista jauhetaan kyllästymiseen asti, niin ammattilaisten kuin asiasta tietämättömien suulla. Mutta entä sitten, kun 4-vuotias ei vieläkään nuku öitään, sen edessä neuvolalääkärikin näyttäisi olevan aseeton. Ainoat ”neuvot” ovat rakastaa häntä enemmän ja kohottaa hänen itsetuntoaan. Lääkäri ei kuitenkaan välitä kertoa, kuinka se tehdään. Oma mieliala hapuilee jossakin harmaissa maisemissa, moottoritien lumisella penkalla miettien, että jos nyt kääntäisin jyrkästi oikealle saisin ainakin levätä. Kohota siinä nyt sitten jonkun toisen itsetuntoa. Kehoni stressitaso on niin korkea, että hikoilen sataprosenttista kortisonia. Oireet vaihtelevat lamaannuksesta hyperaktiiviseen puuhasteltuun. Jälkimmäistä on enemmän. En kestä olla kotona toimettomana, pienten käsien revittävänä, ympäri vuorokauden käytettävissä. Nukkuminen pyörii mielessä näköjään öisinkin. Takerrun toisiin vanhempiin vertaistukea etsien vain kuullakseni ne samat vakiojutut, ”odota vain, kyllä se teini-iässä sitten nukkuu”. Näytänkö huvittuneelta, häh? Kun ilta taas maalaa lumen tummansiniharmaaksi, alkaa meidän mökissä yövuoro. Yö. Yhtä reikäinen kuin emmentaljuusto. Linda Varoma Kirjoittaja on kuvaaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

